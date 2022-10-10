Yorumcu Sinan Engin, canlı yayında sinirlerine hakim olamadı! Ertem Şener'in korku dolu yüz ifadesi kameralara yansıdı - Son Dakika
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Yorumcu Sinan Engin, canlı yayında sinirlerine hakim olamadı! Ertem Şener'in korku dolu yüz ifadesi kameralara yansıdı

10.10.2022 16:31

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup ettiği karşılaşmanın değerlendirildiği programda yorumcu Sinan Engin, sinirden çılgına dönerek bardak kırdı. Karagümrük'te forma giyen eski Fenerbahçeli Caner Erkin'in sarı-lacivertlilerin attığı golden sonra sevindiğini öne süren Ahmet Çakar'a tepki gösteren Engin, masanın üzerindeki bardağı eline alıp fırlattı. Programın moderatörü Ertem Şener büyük korku yaşarken, o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti. Beyaz Futbol adlı programda karşılaşmayı değerlendiren ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ın Caner Erkin için dedikleri Sinan Engin'i çileden çıkardı.

SİNAN ENGİN BARDAĞI FIRLATTI

Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin'in Fenerbahçe'nin golünden sonra sevindiğini iddia eden Ahmet Çakar, Sinan Engin'i küplere bindirdi. Pozisyonun tekrarı sırasında Engin "Bu mu sevinme!" diyerek masanın üzerindeki bardağı fırlattı.

Sinan Engin canlı yayında bir anda çıldırınca Ertem Şener korkudan bembeyaz oldu

ERTEM ŞENER NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Sinan Engin'in bu hareketiyle programın moderatörü Ertem Şener büyük korku yaşarken, o anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Sinan Engin canlı yayında bir anda çıldırınca Ertem Şener korkudan bembeyaz oldu
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Beyaz Futbol, Sinan Engin, Ertem Şener, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yorumcu Sinan Engin, canlı yayında sinirlerine hakim olamadı! Ertem Şener'in korku dolu yüz ifadesi kameralara yansıdı - Son Dakika


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