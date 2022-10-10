Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti. Beyaz Futbol adlı programda karşılaşmayı değerlendiren ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ın Caner Erkin için dedikleri Sinan Engin'i çileden çıkardı.
Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin'in Fenerbahçe'nin golünden sonra sevindiğini iddia eden Ahmet Çakar, Sinan Engin'i küplere bindirdi. Pozisyonun tekrarı sırasında Engin "Bu mu sevinme!" diyerek masanın üzerindeki bardağı fırlattı.
Sinan Engin'in bu hareketiyle programın moderatörü Ertem Şener büyük korku yaşarken, o anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
Son Dakika › Spor › Yorumcu Sinan Engin, canlı yayında sinirlerine hakim olamadı! Ertem Şener'in korku dolu yüz ifadesi kameralara yansıdı - Son Dakika