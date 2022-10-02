Beşiktaş taraftarından Arda Güler'e yoğun ilgi! Vodafone Park'ta tek tek fotoğraf çekildiler

Derbi öncesi Fenerbahçe'li Arda Güler'e, Beşiktaş'lı futbolseverler sevgi gösterisinde bulundu.

ARDA GÜLER'İ TRİBÜNE ÇAĞIRDILAR

Arda Güler'i tribüne çağıran siyah-beyazlı taraftarlar genç oyuncuyla fotoğraf çekildi. Yedek kulübesinin arkasında bu anı gören diğer Beşiktaş'lı taraftarlar ise sarı-lacivertli futbolcuyu bu hareketinden dolayı alkışladı.

JESUS'TAN FORMA BEKLİYOR

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu gösterdiği performansla ilgileri üzerine çekerken, derbiye yedek kulübesinde başladı. Arda Güler, Jorge Jesus'un şans vermesi halinde sarı-lacivertlilerin gol ayaklarından biri olacak.