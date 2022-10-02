Derbi öncesi Fenerbahçe'li Arda Güler'e, Beşiktaş'lı futbolseverler sevgi gösterisinde bulundu.
Arda Güler'i tribüne çağıran siyah-beyazlı taraftarlar genç oyuncuyla fotoğraf çekildi. Yedek kulübesinin arkasında bu anı gören diğer Beşiktaş'lı taraftarlar ise sarı-lacivertli futbolcuyu bu hareketinden dolayı alkışladı.
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu gösterdiği performansla ilgileri üzerine çekerken, derbiye yedek kulübesinde başladı. Arda Güler, Jorge Jesus'un şans vermesi halinde sarı-lacivertlilerin gol ayaklarından biri olacak.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş taraftarından Arda Güler'e yoğun ilgi! Vodafone Park'ta tek tek fotoğraf çekildiler - Son Dakika