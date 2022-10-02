Beşiktaş taraftarından Arda Güler'e yoğun ilgi! Vodafone Park'ta tek tek fotoğraf çekildiler - Son Dakika
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Beşiktaş taraftarından Arda Güler'e yoğun ilgi! Vodafone Park'ta tek tek fotoğraf çekildiler

02.10.2022 20:33

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Arda Güler'e Beşiktaş taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi siyah beyazlı taraftarlar Arda Güler ile fotoğraf çekilmek isterken, genç oyuncu da bu talepleri geri çevirmedi.

Derbi öncesi Fenerbahçe'li Arda Güler'e, Beşiktaş'lı futbolseverler sevgi gösterisinde bulundu.

ARDA GÜLER'İ TRİBÜNE ÇAĞIRDILAR

Arda Güler'i tribüne çağıran siyah-beyazlı taraftarlar genç oyuncuyla fotoğraf çekildi. Yedek kulübesinin arkasında bu anı gören diğer Beşiktaş'lı taraftarlar ise sarı-lacivertli futbolcuyu bu hareketinden dolayı alkışladı.

Beşiktaş taraftarı Vodafone Park'ta Arda Güler'e yoğun ilgi gösterdi
Beşiktaş taraftarı Vodafone Park'ta Arda Güler'e yoğun ilgi gösterdi
Beşiktaş taraftarı Vodafone Park'ta Arda Güler'e yoğun ilgi gösterdi

JESUS'TAN FORMA BEKLİYOR

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu gösterdiği performansla ilgileri üzerine çekerken, derbiye yedek kulübesinde başladı. Arda Güler, Jorge Jesus'un şans vermesi halinde sarı-lacivertlilerin gol ayaklarından biri olacak.

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Son Dakika Spor Beşiktaş taraftarından Arda Güler'e yoğun ilgi! Vodafone Park'ta tek tek fotoğraf çekildiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş taraftarından Arda Güler'e yoğun ilgi! Vodafone Park'ta tek tek fotoğraf çekildiler - Son Dakika
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