Fenerbahçe'nin Genç Lideri: Hedef Gençleri Desteklemek - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Genç Lideri: Hedef Gençleri Desteklemek

07.06.2026 17:10
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Aras Bağ, Fenerbahçe'de gençler için yol açmayı ve harika bir katılım sağlandığını belirtti.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesinde yer alan Aras Bağ, sarı-lacivertli camiada gençlerin yolunu açmak istediklerini belirtti.

Aras Bağ, Chobani Stadı'nın yanında yer alan eski Kenan Evren Lisesi'nin arsasında düzenlenen sarı-lacivertli kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bağ, seçimde harika bir katılım olduğunu belirterek, "Şu an çok mükemmel bir katılım var. Saat 14.30 itibarıyla 18 bin 325 kişi geldi. Bu da bizi mutlu ediyor. O kadar çok yere gitmemizin demek ki artılarını gördük. Dokunduğumuz her yerde şunu gördük. Çok ciddi bir olumlu geri dönüş aldık. 'Keşke biraz daha zamanımız olsaydı.' dedik. Keşke 81 ilimize tekrardan gidip herkese dokunabilseydik. Başkanımız öyle bir insan. Bunun da çok olumlu döndüğünü düşünüyoruz. Zaten inşallah sandıktan çıkan sonuçlarla bunu göstereceğimizi düşünüyoruz. Yorgunuz. Çok yorulduk bu süreçte ama mutluyuz. Fenerbahçe için bir saniyemizi bile boş geçirmedik. İnşallah kazanırsak da bunu tüm camiaya göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Çok genç bir ekip olduklarını aktaran Aras Bağ, "32-38 yaş grubu aralığında yöneticilerimiz var. Bunların hepsi bize enerji, güç, dinamizm katıyor. Gelen insanlarla konuşuyoruz. Özellikle ben gençlere düşüncelerini soruyorum. Onlardan Hakan Safi ile alakalı çok olumlu dönüşler alıyorum. 'Bizler de sizleri temsilen buradayız.' diyorum. Onlara da belki biz bir örnek oluyoruz. Onların da hayali belki Fenerbahçe'nin yönetim kurulu üyesi olmaktır. Seçilirsek bundan sonra Fenerbahçe'de gençlere yönelik daha fazla bir yol açmış oluruz inşallah." diye konuştu.

Transferleri yapacakları zaman limit sorunu yaşamayacaklarını kaydeden Bağ, "Bu Türkiye'de ilk defa yapılan bir şey değil. Dünya üzerinde bugün Messi'nin, Ronaldo'nun sözleşmeleri bile imaj haklarıyla olabiliyor. Kerem Aktürkoğlu transferi keza öyle. Yani rakip takımlarımızın yaptığı anlaşmalar da ortada. 20 milyon avro üzerinde maaş alan topçularının resmiyette dört milyon avro alıyor olması gibi. Bu sadece bize soruluyor. Bizim bu konuda hiçbir tereddüdümüz yok, herkese anlattık. Türkiye'de sayılı üç tane finansçısından biri olan Orhan Turan abimize sahibiz. Bunu da inşallah seçilirsek görecekler. Muazzam bir finans bilgisi var. Başkan sistemi ona göre kurdu. Hiçbir problemimiz yok. Herkesin gönlü rahat olsun. Fenerbahçeliler izleyeceği yıldızların keyfini çıkarsın, gerisini düşünmesin." diye konuştu.

Transfer süreci hakkında bilgilendirmede bulunan Bağ, şunları kaydetti:

"Elimizde 38 kişiden oluşan bir futbolcu grubumuz var. Biz bunun üzerine dört tane daha oyuncu transferi yaptık. Bunlar olmazsa olmaz eksik noktalardı. Biz önce doğru tespitleri yaptık. Görev dağılımları daha olmadı. Muhakkak bu süreçte giden oyuncularımız olacak. Gittikçe de onların yerine gelecek takviyeler muhakkak olacaktır. Ben bir Fenerbahçeliyim öncelikle, yönetim kurulu üyesi değilim. Bir Fenerbahçeli olarak ben de herkes gibi heyecanlanıyorum. Şampiyonluğu kaybettik fakat yeni sezonda tekrardan sahaya gidelim, bu takımı izleyelim. Fenerbahçe'nin olması gereken yer budur. Fenerbahçe bu oyuncularla daha iyi bir noktaya gelir diye düşünüyoruz."

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Politika, Finans, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Genç Lideri: Hedef Gençleri Desteklemek - Son Dakika

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