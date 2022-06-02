Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler kendi yaş grubunun en değerli futbolcusu oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler kendi yaş grubunun en değerli futbolcusu oldu

02.06.2022 11:55

Ligin son haftalarında Fenerbahçe'de bulduğu forma şansını çok iyi değerlendiren ve Avrupa devlerinin dikkatini çeken 17 yaşındaki Arda Güler, kendi yaş grubunda kendisine biçilen 6 milyon euroluk bedelle en değerli futbolcu olarak zirveye oturdu.

Teknik Direktör Vitor Pereira döneminde A Takım'a yükselen, ardından İsmail Kartal ile istikrarlı bir form grafiği yakalayan Fenerbahçeli Arda Güler, kendi yaş grubunun en pahalı futbolcusu oldu.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO

2005 doğumlu Arda Güler, 100 bin euro olan piyasa değerini bu sezon gösterdiği performansla 6 milyon euroya çıkardı. Genç yıldızı, 4 milyon euroluk değerleriyle Noah Mbamba ve Roger Fernandes takip ediyor.

FENERBAHÇE İLE 2025 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıkan Arda Güler, 3 gol 5 asistlik performans sergiledi. 17 yaşındaki yıldızın sarı-lacivertlilerle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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İsmail Kartal, Arda Güler, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler kendi yaş grubunun en değerli futbolcusu oldu - Son Dakika


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