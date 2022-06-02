Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler kendi yaş grubunun en değerli futbolcusu oldu

Teknik Direktör Vitor Pereira döneminde A Takım'a yükselen, ardından İsmail Kartal ile istikrarlı bir form grafiği yakalayan Fenerbahçeli Arda Güler, kendi yaş grubunun en pahalı futbolcusu oldu.
2005 doğumlu Arda Güler, 100 bin euro olan piyasa değerini bu sezon gösterdiği performansla 6 milyon euroya çıkardı. Genç yıldızı, 4 milyon euroluk değerleriyle Noah Mbamba ve Roger Fernandes takip ediyor.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıkan Arda Güler, 3 gol 5 asistlik performans sergiledi. 17 yaşındaki yıldızın sarı-lacivertlilerle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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