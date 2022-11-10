A Milli Takım'a davet edilen Arda Güler mutluluğunu böyle özetledi: Daha büyük hayaller kurmanın vakti

A Milli Futbol Takımı'nın, İskoçya ve Çekya ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosu açıklandı. Arda Güler, Emirhan İlkhan, Samet Akaydın ve Tayyip Talha Sanuç ilk kez A Takım kadrosunda yer aldı.

"BÜYÜK HAYALLER KURMANIN VAKTİ"

Bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği Arda Güler, sosyal medya hesabından aday kadroya çağırılmasıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Genç yıldız yaptığı paylaşımda, "Bugün hayatımdaki en önemli günlerden birisi. Başta ailem olmak üzere; bana inanan, beni destekleyen, üzerimde emeği olan herkesi gururlandırmanın en büyük hayallerimden birisine ulaşmanın mutluluğunu tarif edemem. Destek olan herkese çok teşekkür ederim. Şimdi Ay yıldızlı forma altında daha büyük hayaller kurmanın vakti" ifadelerine yer verdi.

Arda Güler'in yapmış olduğu paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Bir çok futbolsever yaptığı yorumla genç yıldıza destek verdi.

İşte Arda Güler'in paylaşımı;