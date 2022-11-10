A Milli Takım'a davet edilen Arda Güler mutluluğunu böyle özetledi: Daha büyük hayaller kurmanın vakti - Son Dakika
Üye Girişi

A Milli Takım'a davet edilen Arda Güler mutluluğunu böyle özetledi: Daha büyük hayaller kurmanın vakti

10.11.2022 19:17

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, A Milli Takım'a davet edilmesine dair yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Destek olan herkese çok teşekkür ederim. Şimdi Ay yıldızlı forma altında daha büyük hayaller kurmanın vakti" ifadesine yer verdi.

A Milli Futbol Takımı'nın, İskoçya ve Çekya ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosu açıklandı. Arda Güler, Emirhan İlkhan, Samet Akaydın ve Tayyip Talha Sanuç ilk kez A Takım kadrosunda yer aldı.

"BÜYÜK HAYALLER KURMANIN VAKTİ"

Bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği Arda Güler, sosyal medya hesabından aday kadroya çağırılmasıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Genç yıldız yaptığı paylaşımda, "Bugün hayatımdaki en önemli günlerden birisi. Başta ailem olmak üzere; bana inanan, beni destekleyen, üzerimde emeği olan herkesi gururlandırmanın en büyük hayallerimden birisine ulaşmanın mutluluğunu tarif edemem. Destek olan herkese çok teşekkür ederim. Şimdi Ay yıldızlı forma altında daha büyük hayaller kurmanın vakti" ifadelerine yer verdi.

Arda Güler'in yapmış olduğu paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Bir çok futbolsever yaptığı yorumla genç yıldıza destek verdi.

İşte Arda Güler'in paylaşımı;

Arda Güler'den A Milli Takım'a davet edilmesine ilk yorum: Daha büyük hayaller kurmanın vakti
YORUMLAR
500
Arda Güler için PSG iddiası! Messi'nin yerine düşünülüyor Arda Güler için PSG iddiası! Messi'nin yerine düşünülüyor A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ve Çekya maçları aday kadrosu açıklandı A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ve Çekya maçları aday kadrosu açıklandı

Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım'a davet edilen Arda Güler mutluluğunu böyle özetledi: Daha büyük hayaller kurmanın vakti - Son Dakika


Son Dakika
19:15 A Milli Takım'a davet edilen Arda Güler mutluluğunu böyle özetledi: Daha büyük hayaller kurmanın vakti
18:33 Kars'ta köy okulunda görev yapan fenomen öğretmenden duygulandıran 10 kasım paylaşımı
18:23 Elon Musk'ın Twitter'a getirdiği mavi tik aboneliği kararı sonrası Türkiye'deki fiyatlar belli oldu
18:19 İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı duyurdu: Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 530 bine yaklaştı
18:05 Eşini boğarak öldürmeye çalışan iş insanı Can Atay'a avukata omuz atmaktan hapis cezası verildi
17:52 Müge Anlı'da şoke eden çoklu ilişki sözleri: Şunu da mı getirsek, şöyle mi yapsak diyerek ilişki şeylerini anlatıyordu
17:27 Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı verildi
17:27 Trump, Biden ile uğraşmaya devam ediyor! Şehir şehir gezip Biden'ın laflarını herkese izletiyor
17:26 Jorge Jesus'un 10 Kasım paylaşımı büyük beğeni topladı: Yüce Atatürk'e büyük saygılar
14:13 Malatya'da sahipsiz kediyi fırında yakarak öldüren caniden skandal savunma: Kendimde değildim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2022 19:50:22. #1.11#
SON DAKİKA: A Milli Takım'a davet edilen Arda Güler mutluluğunu böyle özetledi: Daha büyük hayaller kurmanın vakti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement