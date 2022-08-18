Arda Güler için Fenerbahçe'ye değil Gençlerbirliği'ne teklif yağıyor! Ezeli rakibe gidebilir - Son Dakika
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Arda Güler için Fenerbahçe'ye değil Gençlerbirliği'ne teklif yağıyor! Ezeli rakibe gidebilir

18.08.2022 19:35
Arda Güler için Fenerbahçe'ye değil Gençlerbirliği'ne teklif yağıyor! Ezeli rakibe gidebilir

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için altyapısından yetiştiği Gençlerbirliği'ne teklif yağıyor. 18 yaşındaki futbolcu, 2019'da sarı-lacivertlilere transfer olurken sözleşmesine sonraki satıştan yüzde 20 pay eklenmişti. Bu paydan gelecek haklara sahip olmak isteyen bir futbol konsorsiyumunun, Gençlerbirliği'ne 3 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Arda'nın Ankara ekibinde olan sonraki satıştan yüzde 20'lik payının haklarını Fenerbahçe'nin ezeli rakiplerinin de alma imkanı bulunuyor.

2019'da altyapısından yetiştiği Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye transfer olan Arda Güler, performansıyla dünya devlerinin transfer listesinde ilk sıralara tırmandı.18 yaşındaki yıldızın bu çıkışının ardından, Gençlerbirliği'ne sürpriz teklifler gelmeye başladı.

GENÇLERBİRLİĞİ TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Fanatik'in haberine göre, Ekonomik olarak zor günler geçiren Başkent ekibi, Arda Güler'in sonraki satışında sahip olduğu yüzde 20 pay için bir futbol konsorsiyumundan 3 milyon euro (55 milyon TL) teklif aldı. Ancak geçen ay başkan seçilen Talip Çankırı'nın bu pay için beklentisi en az 5 milyon euro (91 milyon TL). Arda'ya olan yüksek ilgi nedeniyle bu rakama ulaşacak bir teklifin gelmesi sürpriz olmayacak.

EZELİ RAKİPLER PAYI SATIN ALABİLİR

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasındaki anlaşmada bir sınırlama bulunmuyor. Bu nedenle ezeli rakipler Galatasaray , Beşiktaş ve Trabzonspor da dahil olmak üzere Türkiye'den herhangi bir takım da Arda Güler'in sonraki satışından olacak yüzde 20'lik payı Ankara ekibinden satın alabilir. 17 yaşındaki yıldız, Alman devleri Bayern Münih ve Dortmund, İngiliz ekipleri Manchester City ve Arsenal ile İspanya'dan Barcelona tarafından yakından takip ediliyor.

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SON DAKİKA: Arda Güler için Fenerbahçe'ye değil Gençlerbirliği'ne teklif yağıyor! Ezeli rakibe gidebilir - Son Dakika
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