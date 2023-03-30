Dev kulüplerin radarında! Real Madrid ve Barcelona Arda'yı istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Dev kulüplerin radarında! Real Madrid ve Barcelona Arda'yı istiyor

30.03.2023 10:13

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, İspanyol devlerinin radarına takıldı. İtalyan kulüpleriyle ismi anılan 18 yaşındaki yıldıza bu kez de Real Madrid ve Barcelona talip oldu. Fenerbahçe'nin takımda tutmak istediği yıldız futbolcunun nasıl bir karar vereceği ise merak ediliyor.

Fenerbahçe'nin 18'lik yıldızı Arda Güler, dev kulüplerin radarına girmeye devam ediyor. Dünya devleriyle ismi geçen yıldız futbolcuya şimdi de La Liga'nın büyükleri Real Madrid ve Barcelona talip oldu.

5 MİLYON EUROYA SERBEST KALABİLİR

Sarı-lacivertlilerin yıldızı Arda Güler, Avrupa'nın dev kulüplerini birbirine düşürdü. "therealchamps.com" sitesi, Arda Güler için son olarak devreye giren İspanyol ekibi Real Madrid'in işleri iyice karıştırdığını yazdı. "Türk Messi" lakabı verilen milli futbolcunun mukavelesinde bulunan "1500 dakika forma giymezse, sezon sonunda 5 milyon euroya serbest kalır" maddesinin de iştah açıcı olduğu belirtildi. Arda Güler şu ana kadar bütün kulvarlarda sadece 630 dakika şans bulabildi.

ARDA'NIN İLK TERCİHİ REAL

Zor günler geçiren Barcelona'nın, 5 milyon euroyu sarı-lacivertlilere verdikten sonra Arda'yı ikna etmesi bekleniyordu. Ancak habere göre; Real Madrid, bütün dengeleri değiştirdi. Çünkü Arda'nın resmi teklif gelmesi halinde Barcelona yerine Real Madrid'i tercih edeceği konuşuluyor. Devrede Atletico Madrid de bulunuyor. Fakat genç yeteneğin en büyük hayalinin Real Madrid forması giymek olduğu yazıldı. Ancak Eflatun-Beyazlılar şu anda transferle ilgili resmi bir adım atmadı.

YÖNETİM KALMASINI İSTİYOR

Yıldız futbolcu Arda, 1500 dakika süre alamasa bile Fenerbahçe'ye 5 milyon eurodan daha fazla para kazandırabilir. Geçtiğimiz yıllarda özellikle genç futbolcuların, çıkış maddelerine rağmen yetiştikleri kulüpler için daha fazla bonservis bedeli talep ettiklerine şahit olmuştuk. Fenerbahçe Yönetimi ise Arda'nın en azından önümüzdeki sezon da takımda kalmasını istiyor.

YORUMLAR
500

Real Madrid, Arda Güler, Fenerbahçe, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dev kulüplerin radarında! Real Madrid ve Barcelona Arda'yı istiyor - Son Dakika


Son Dakika
10:20 Muhalefeti "kafalarını kesmekle" tehdit eden şahıstan özür geldi: Çok para kazanırsın dediler
10:14 Muhalefet liderlerini "kafalarını kesmekle" tehdit eden şahıs özür diledi: Çok para kazanırsın dediler
10:09 Muharrem İnce'den Müjdat Gezen'in "Adaylıktan çekil" çağrısına yanıt: Ne yaptığımı biliyorum
10:08 Dev kulüplerin radarında! Real Madrid ve Barcelona Arda'yı istiyor
10:02 Bu takımları reddetme şansı yok! Real Madrid ve Barcelona Arda'nın peşinde
09:58 Bakan Mustafa Varank'a Togg çıkmadı! Üzüntüsünü sosyal medyada paylaştı
09:52 Togg çekilişinde adı çıkmayan Mustafa Varank, üzüntüsünü sosyal medyadan paylaştı
09:55 İnce'nin canlı yayında açıkladığı oy oranlarına ünlü anketçiden jet hızında yanıt: Böyle bir tablo yok
09:49 İnce canlı yayında oy oranını açıkladı, ünlü anketçiden yanıt gecikmedi: Böyle bir tablo yok
09:39 Gözler İnce'ye çevrildi! Adaylıktan çekilme kararı vermek için sadece birkaç saati kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2023 10:29:52. #1.13#
SON DAKİKA: Dev kulüplerin radarında! Real Madrid ve Barcelona Arda'yı istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement