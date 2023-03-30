Dev kulüplerin radarında! Real Madrid ve Barcelona Arda'yı istiyor

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Fenerbahçe'nin 18'lik yıldızı Arda Güler, dev kulüplerin radarına girmeye devam ediyor. Dünya devleriyle ismi geçen yıldız futbolcuya şimdi de La Liga'nın büyükleri Real Madrid ve Barcelona talip oldu.

5 MİLYON EUROYA SERBEST KALABİLİR

Sarı-lacivertlilerin yıldızı Arda Güler, Avrupa'nın dev kulüplerini birbirine düşürdü. "therealchamps.com" sitesi, Arda Güler için son olarak devreye giren İspanyol ekibi Real Madrid'in işleri iyice karıştırdığını yazdı. "Türk Messi" lakabı verilen milli futbolcunun mukavelesinde bulunan "1500 dakika forma giymezse, sezon sonunda 5 milyon euroya serbest kalır" maddesinin de iştah açıcı olduğu belirtildi. Arda Güler şu ana kadar bütün kulvarlarda sadece 630 dakika şans bulabildi.

ARDA'NIN İLK TERCİHİ REAL

Zor günler geçiren Barcelona'nın, 5 milyon euroyu sarı-lacivertlilere verdikten sonra Arda'yı ikna etmesi bekleniyordu. Ancak habere göre; Real Madrid, bütün dengeleri değiştirdi. Çünkü Arda'nın resmi teklif gelmesi halinde Barcelona yerine Real Madrid'i tercih edeceği konuşuluyor. Devrede Atletico Madrid de bulunuyor. Fakat genç yeteneğin en büyük hayalinin Real Madrid forması giymek olduğu yazıldı. Ancak Eflatun-Beyazlılar şu anda transferle ilgili resmi bir adım atmadı.

YÖNETİM KALMASINI İSTİYOR

Yıldız futbolcu Arda, 1500 dakika süre alamasa bile Fenerbahçe'ye 5 milyon eurodan daha fazla para kazandırabilir. Geçtiğimiz yıllarda özellikle genç futbolcuların, çıkış maddelerine rağmen yetiştikleri kulüpler için daha fazla bonservis bedeli talep ettiklerine şahit olmuştuk. Fenerbahçe Yönetimi ise Arda'nın en azından önümüzdeki sezon da takımda kalmasını istiyor.