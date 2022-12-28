Fenerbahçe'nin yıldızından iddialı yeni yıl paylaşımı: Şunu herkes bilsin, 2023'te şampiyonluk Fenerbahçe'nin olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'nin yıldızından iddialı yeni yıl paylaşımı: Şunu herkes bilsin, 2023'te şampiyonluk Fenerbahçe'nin olacak

28.12.2022 09:10

Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 4-0 yendiği mücadele sonrası paylaşımda bulunan Lincoln Henrique, maç sonunda yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Yeni yıla zaferle girmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden başarılı futbolcu, "Şunu herkes bilsin, 2023'te şampiyonluk Fenerbahçe'nin olacak." dedi.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Mücadelenin 61. dakikasında oyuna dahil olan Lincoln Henrique, karşılaşmanın ardından şampiyonluk paylaşımında bulundu.

"ŞAMPİYONLUK FENERBAHÇE'NİN OLACAK"

Lincoln Henrique yaptığı paylaşımda, "Taraftarımıza bu gece galibiyet hediye etmeyi çok istiyorduk. Bunu güzel bir oyun ve farklı bir skorla yapmak bizi daha da mutlu etti. Yeni yıla zaferle giriyoruz. Şunu herkes bilsin; 2023'te şampiyonluk Fenerbahçe'nin olacak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli yıldızın paylaşımı taraftarı kendinden geçirdi! 2023 için çok net konuştu

LİNCOLN'ÜN KARNESİ

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Lincoln Henrique, sarı-lacivertli formayla 25 maça çıktı ve 2 gol-6 asistlik katkı sağladı.

YORUMLAR
500
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe-Hatayspor maçı sonrası olay yorum: Ben olsam İrfan Can'ı Antalya'ya götürmem Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe-Hatayspor maçı sonrası olay yorum: Ben olsam İrfan Can'ı Antalya'ya götürmem Emre Belözoğlu'ndan ünlü yorumcuya sert sözler: Çırılçıplak sokakta dolaşıyor Emre Belözoğlu'ndan ünlü yorumcuya sert sözler: Çırılçıplak sokakta dolaşıyor

Lincoln Henrique, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yıldızından iddialı yeni yıl paylaşımı: Şunu herkes bilsin, 2023'te şampiyonluk Fenerbahçe'nin olacak - Son Dakika


Son Dakika
09:39 Emre Belözoğlu'nun "Çalışma prensibimiz aynı değil" dediği Hasan Ali Kaldırım, Süper Lig devine transfer oluyor
09:29 İhbar üzerine ormanlık alana gidip kazı yapan yetkililer, toprak altında mağarada yaşayan bir adamla karşılaştı
09:24 Plastik poşet kararı Resmi Gazete'de! Poşete market 38,5 kuruş, vatandaş ise 25 kuruş ödeyecek
09:23 Sinem Kobal, gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lalin ile mutfak pozunu paylaştı: Şefler iş başında
09:15 Dünyaca ünlü golfçü Paige Spiranac'ten hayranlarını üzen haber: Göğsümde yumru tespit edildi, zor günler geçiriyorum
09:12 "Plastik poşet, yeni yılda da 25 kuruş olacak" demişti! Bakan Kurum'un sözleri sonrası plastik poşete yapılan zam, Resmi Gazete'de yayımlandı
09:08 Fenerbahçe'nin yıldızından iddialı yeni yıl paylaşımı: Şunu herkes bilsin, 2023'te şampiyonluk Fenerbahçe'nin olacak
08:34 Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe-Hatayspor maçı sonrası olay yorum: Ben olsam İrfan Can'ı Antalya'ya götürmem
08:31 İYİ Partili Turhan Çömez: Sedat Peker elindeki tüm belgeleri iki ayrı ülkeye göndermiş, öldürülmesi halinde bütün bilgileri Türkiye öğrenecekmiş
07:40 Bakan Bilgin'in tartışma yaratan asgari ücret sözlerine Türk-İş'ten yanıt: Bu meselenin konuşulacak tarafı yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2022 10:10:09. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yıldızından iddialı yeni yıl paylaşımı: Şunu herkes bilsin, 2023'te şampiyonluk Fenerbahçe'nin olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement