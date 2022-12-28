Fenerbahçe'nin yıldızından iddialı yeni yıl paylaşımı: Şunu herkes bilsin, 2023'te şampiyonluk Fenerbahçe'nin olacak

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Mücadelenin 61. dakikasında oyuna dahil olan Lincoln Henrique, karşılaşmanın ardından şampiyonluk paylaşımında bulundu.

"ŞAMPİYONLUK FENERBAHÇE'NİN OLACAK"

Lincoln Henrique yaptığı paylaşımda, "Taraftarımıza bu gece galibiyet hediye etmeyi çok istiyorduk. Bunu güzel bir oyun ve farklı bir skorla yapmak bizi daha da mutlu etti. Yeni yıla zaferle giriyoruz. Şunu herkes bilsin; 2023'te şampiyonluk Fenerbahçe'nin olacak." ifadelerini kullandı.

LİNCOLN'ÜN KARNESİ

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Lincoln Henrique, sarı-lacivertli formayla 25 maça çıktı ve 2 gol-6 asistlik katkı sağladı.