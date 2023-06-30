Fenerbahçe'nin hedefi Wilfred Zaha, Crystal Palace'ın teklifine dönüş yapmadı

Gelecek sezon için sağlam kadro kurma yolunda çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin uzun zamandır gündemine aldığı Wilfred Zaha, Crystal Palace'ın yaptığı yeni sözleşme teklifine dönüş yapmadı.

DÖNÜŞ YAPMADI

Daily Mail'in haberine göre; Crystal Palace'ın Zaha'ya yaptığı haftalık 232 bin euro'luk teklif, 30 Haziran itibarıyla sona erdi. Haberde Zaha'nın Palace'ta devam etmek istemediği için bu teklife bir yanıt vermediği kaydedildi.

10 GOLE KATKI SAĞLADI

Yıllardır Crystal Palace forması giyen Zaha, geçen sezon 28 maçta görev aldı. Bu karşılaşmaların hepsinde sahaya ilk 11'de çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.