Fenerbahçe'nin hedefi Wilfred Zaha, Crystal Palace'ın teklifine dönüş yapmadı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin hedefi Wilfred Zaha, Crystal Palace'ın teklifine dönüş yapmadı

30.06.2023 00:32

Fenerbahçe'nin gelecek sezon için sağlam bir kadro kurma çalışmaları sürerken, uzun süredir gündemlerinde olan Wilfred Zaha, Crystal Palace'ın yeni sözleşme teklifine yanıt vermedi. Crystal Palace'ın Zaha'ya yaptığı teklifin süresi sona erdi ve Zaha'nın bu teklife cevap vermediği belirtildi. Geçen sezon 28 maçta görev alan Zaha, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Gelecek sezon için sağlam kadro kurma yolunda çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin uzun zamandır gündemine aldığı Wilfred Zaha, Crystal Palace'ın yaptığı yeni sözleşme teklifine dönüş yapmadı.

DÖNÜŞ YAPMADI

Daily Mail'in haberine göre; Crystal Palace'ın Zaha'ya yaptığı haftalık 232 bin euro'luk teklif, 30 Haziran itibarıyla sona erdi. Haberde Zaha'nın Palace'ta devam etmek istemediği için bu teklife bir yanıt vermediği kaydedildi.

10 GOLE KATKI SAĞLADI

Yıllardır Crystal Palace forması giyen Zaha, geçen sezon 28 maçta görev aldı. Bu karşılaşmaların hepsinde sahaya ilk 11'de çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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