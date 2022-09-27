Fenerbahçe'de ayrılık! Filip Novak yeni takımına imza atıyor

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Jorge Jesus'un planları içinde yer almayan ve bu doğrultuda lisansı çıkarılmayan Filip Novak, sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırıyor. Deneyimli futbolcunun yeni rotası Birleşik Arap Emirlikleri olacak.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE TRANSFER TAMAMLANACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Filip Novak, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'nın teklifini kabul etti. Çek sol bekin transferinin kısa süre içerisinde tamamlanacağı ve yeni takımına imza atacağı belirtildi.

GEÇEN SEZON 27 MAÇA ÇIKTI

2020'nin yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak gelen Filip Novak, geçen sezon sarı-lacivertli forma ile 27 maça çıkarken 3 gol ve 3 asistlik katkı verdi.