Rus devi Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'ı radarına aldı - Son Dakika
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Rus devi Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'ı radarına aldı

12.12.2022 21:46

CSKA Moskova, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'ı CSKA Moskova istiyor. Daha önce de futbolcu için girişim yapan Rus kulübü 7 milyon euroluk paket hazırladı.

Sarı-Lacivertlilerde bu sezon sakatlıklardan bir türlü yakasını kurtaramayan Mert Hakan Yandaş, Dünya Kupası arasında güçlü bir dönüş yaptı. Daha önce Mert Hakan için girişim yapan CSKA Moskova, yeni bir paket hazırladı.

5 MİLYON EURO TEKLİF ETMİŞLERDİ

Rus ekiplerine uygulanan ambargo nedeniyle transfer edecek futbolcu bulmakta zorlanan CSKA Moskova, Mert Hakan Yandaş için yeniden Fenerbahçe ile masaya oturacak. Sezon başında 5 milyon euroluk bir transfer teklifinde bulunan Rus temsilcisi, sarı-lacivertlileri ikna edememişti.

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7 MİLYON EUROYA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin kapısını bu kez 7 milyon euroluk (137.27 milyon TL) bir teklifle çalmaya hazırlanan CSKA Moskova, transferi bitirmek istiyor. Akşam'daki habere göre sarı-lacivertlilerin yabancı kuralını da göz önünde bulundurarak en az 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep edeceği ileri sürüldü.

Kaynak: Diğer
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Mert Hakan Yandaş, Cska Moskova, Fenerbahçe, Rusya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rus devi Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'ı radarına aldı - Son Dakika

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