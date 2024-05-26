Fenerbahçe\'nin kiralık oyuncusu Bartuğ Elmaz, Sivasspor\'a veda etti

Spor

Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Fenerbahçe'nin oyuncusu Bartuğ Elmaz, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı.

Fenerbahçe'ye geri dönen Bartuğ Elmaz, sosyal medya üzerinden Sivasspor formalı fotoğrafını paylaşarak camiaya veda etti. Elmaz, paylaşımına, "Her şey için teşekkürler Sivasspor" notunu ekledi.

Devre arasında Fenerbahçe'den Sivasspor'a kiralık olarak transfer olan 21 yaşındaki futbolcu, kırmızı-beyazlı formayla 12 maçta 1 asist yaptı. - SİVAS