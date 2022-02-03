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Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosuna yıldız futbolcular dahil olmadı! Taraftar sinirden deliye döndü - Son Dakika

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosuna yıldız futbolcular dahil olmadı! Taraftar sinirden deliye döndü

03.02.2022 21:42
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosuna yıldız futbolcular dahil olmadı! Taraftar sinirden deliye döndü

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi kadrosu netleşti. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcuları Miguel Crespo ve Diego Rossi listede kendine yer bulamadı. Sosyal medyada Crespo'nun kadroya alınmamasına tepki gösteren taraftarlar, yönetime ağır eleştiriler yaptı.

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Avrupa kadrosunu duyurdu. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Ozan Tufan listede kendine yer bulurken Miguel Crespo ve Diego Rossi kadroya giremedi.

FENERBAHÇE TARAFTARI KÜPLERE BİNDİ

Sarı-lacivertli taraftarlar özellikle Miguel Crespo'nun kadroya alınmamasına sosyal medyada tepki gösterdi. Son haftalardaki performansıyla taraftarın sevgilisi olan Portekizli yıldızın kadroya alınmamasıyla çileden çıkan sarı-lacivertli renklere gönül verenler, yönetime ağır eleştirilerde bulundu.

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SERDAR AZİZ KADROYA DAHİL EDİLDİ

Fenerbahçe'de daha önce Avrupa kadrosunda yer alamayan Serdar Aziz de Konferans Ligi kadrosuna dahil edildi.

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Fenerbahçe, Miguel, Diego, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosuna yıldız futbolcular dahil olmadı! Taraftar sinirden deliye döndü - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosuna yıldız futbolcular dahil olmadı! Taraftar sinirden deliye döndü - Son Dakika
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