UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Avrupa kadrosunu duyurdu. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Ozan Tufan listede kendine yer bulurken Miguel Crespo ve Diego Rossi kadroya giremedi.
Sarı-lacivertli taraftarlar özellikle Miguel Crespo'nun kadroya alınmamasına sosyal medyada tepki gösterdi. Son haftalardaki performansıyla taraftarın sevgilisi olan Portekizli yıldızın kadroya alınmamasıyla çileden çıkan sarı-lacivertli renklere gönül verenler, yönetime ağır eleştirilerde bulundu.
Fenerbahçe'de daha önce Avrupa kadrosunda yer alamayan Serdar Aziz de Konferans Ligi kadrosuna dahil edildi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosuna yıldız futbolcular dahil olmadı! Taraftar sinirden deliye döndü - Son Dakika Spor