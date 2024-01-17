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Fenerbahçe'nin Lincoln Henrique, Adanaspor maçında 1 gol, 1 asistle dönüş yaptı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Lincoln Henrique, Adanaspor maçında 1 gol, 1 asistle dönüş yaptı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique, sakatlık sonrası bu sezon ilk kez oynadığı Adanaspor maçında 1 gol, 1 asistle oynadı. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında Adanaspor'u 6-0 mağlup eden Fenerbahçe, son 16 turuna yükseldi.

Fenerbahçe\'nin Lincoln Henrique, Adanaspor maçında 1 gol, 1 asistle dönüş yaptı
17.01.2024 - 22:57,  Güncelleme: 22:58
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique, sakatlık sonrası bu sezon ilk kez oynadığı Adanaspor maçında 1 gol, 1 asistle oynadı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında Adanaspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrılarak son 16 turuna yükseldi. Mücadeleye 11'de başlayan Lincoln Henrique, 315 gün sonra sarı-lacivertli formayı giydi. Yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre takımdan ayrı kalan 25 yaşındaki futbolcu, ilk maçında başarılı bir performans sergiledi. Müsabakanın 29. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydeden Lincoln, 39. dakikada ise Michy Batshuayi'ye gol pası verdi.

Lincoln, Adanaspor maçının 83. dakikasında yerini Ahmet Necat Aydın'a bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Lincoln Henrique, Adanaspor maçında 1 gol, 1 asistle dönüş yaptı - Son Dakika


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