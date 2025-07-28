Fenerbahçe'nin Maçını Nyberg Yönetecek

FENERBAHÇE'NİN UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord ile oynayacağı karşılaşmayı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Feyenoord ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmada görev yapacak hakemler belli oldu. 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Hollanda'da Feyenoord Stadyumu'nda oynanacak maçta İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg düdük çalacak. Nyberg'in yardımcılıklarını Mahbod Beigi ile Andreas Söderkvist üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Oscar Johnson olacak.

12 Ağustos Salı günü saat 20.00'de İstanbul'da Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak rövanş maçını ise Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını Mihai Marica ile Ferencz Tungyogi yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marcel Birsan olacak.