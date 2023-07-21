Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek sene sona erecek olacak Miguel Crespo, yol ayrımında. 1.2 milyon euroluk yeni maaşı reddeden Portekizli yıldızın menajerine, yeni bir kulüp bulmaları söylendi.
Crespo'nun menajeri Fenerbahçe'ye 2 milyon euroluk yeni bir teklif yaptı. Ancak Başkan Ali Koç, miktarı çok yüksek buldu. Görüşmeler tıkanırken, Crespo'nun takımdan ayrılması olası duruyor.
Estoril'den Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroya tranfer olan Crespo'dan sarı-lacivertli kulüp yaklaşık 10 milyon euro kazanmayı hedefliyor. 26 yaşındaki futbolcu, 62 resmi maçta 4 gol ve 6 asistlik katkı verdi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Ali Koç, Crespo'yu takımdan gönderiyor - Son Dakika