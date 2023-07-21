Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Ali Koç, Crespo'yu takımdan gönderiyor

Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek sene sona erecek olacak Miguel Crespo, yol ayrımında. 1.2 milyon euroluk yeni maaşı reddeden Portekizli yıldızın menajerine, yeni bir kulüp bulmaları söylendi.

2 MİLYON EURO İSTEDİLER

Crespo'nun menajeri Fenerbahçe'ye 2 milyon euroluk yeni bir teklif yaptı. Ancak Başkan Ali Koç, miktarı çok yüksek buldu. Görüşmeler tıkanırken, Crespo'nun takımdan ayrılması olası duruyor.

FENERBAHÇE, 10 MİLYON EURO GELİR BEKLİYOR

Estoril'den Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroya tranfer olan Crespo'dan sarı-lacivertli kulüp yaklaşık 10 milyon euro kazanmayı hedefliyor. 26 yaşındaki futbolcu, 62 resmi maçta 4 gol ve 6 asistlik katkı verdi.