Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Ali Koç, Crespo'yu takımdan gönderiyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Ali Koç, Crespo'yu takımdan gönderiyor

21.07.2023 14:35

Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek sene sona erecek olan Miguel Crespo, yeni maaş teklifini reddetti. Crespo'nun menajeri 2 milyon euro teklif etse de Başkan Ali Koç, miktarı yüksek buldu. Fenerbahçe, Crespo'nun ayrılmasıyla yaklaşık 10 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek sene sona erecek olacak Miguel Crespo, yol ayrımında. 1.2 milyon euroluk yeni maaşı reddeden Portekizli yıldızın menajerine, yeni bir kulüp bulmaları söylendi.

2 MİLYON EURO İSTEDİLER

Crespo'nun menajeri Fenerbahçe'ye 2 milyon euroluk yeni bir teklif yaptı. Ancak Başkan Ali Koç, miktarı çok yüksek buldu. Görüşmeler tıkanırken, Crespo'nun takımdan ayrılması olası duruyor.

FENERBAHÇE, 10 MİLYON EURO GELİR BEKLİYOR

Estoril'den Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroya tranfer olan Crespo'dan sarı-lacivertli kulüp yaklaşık 10 milyon euro kazanmayı hedefliyor. 26 yaşındaki futbolcu, 62 resmi maçta 4 gol ve 6 asistlik katkı verdi.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Ali Koç, Crespo'ya kapıyı gösterdi
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Ali Koç, Crespo'ya kapıyı gösterdi
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Ali Koç, Crespo'ya kapıyı gösterdi
YORUMLAR (3)
  • Ali Arslan: Kupa finali var beyefendi düğün yapıyor, hadi yürü git burası çiftlik değil git şimdi düğünler yap defoll Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
  • Emir Emir: BİR OYUNCUYA SÖZLEŞME UZATMA TEKLİFİ SON SENESİNDE YAPILMAZ ÇÜNKÜ BİR YIL SONRA SERBEST KALIRIM DİYE DÜŞÜNÜR,SÖZLEŞME BİTİMİNE BİR YIL KALAN OYUNCUYUDA YÜKSEK PARALARA SATMA İMKANI AZDIR.SÖZLEŞME UZATMA İŞİNİ BİRBUÇUK YIL KALA YAPMAK ENMANTIKLISI. Cevap Yaz 2 10 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Bi crespo bilirim oda hernan crespo Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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Miguel Crespo, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Ali Koç, Crespo'yu takımdan gönderiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Ali Koç, Crespo'yu takımdan gönderiyor - Son Dakika
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