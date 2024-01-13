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Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydın, Panathinaikos ile transfer görüşmeleri için Atina'ya gitti - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydın, Panathinaikos ile transfer görüşmeleri için Atina'ya gitti

Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydın, Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos ile transfer görüşmeleri yapmak için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti. Sağlık kontrollerinden geçecek olan 29 yaşındaki futbolcunun, Yunanistan ekibine imza atması bekleniyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 maçta 613 dakika süre alan Akaydın, transferiyle ilgili son gelişmeleri takip ediyor.

Fenerbahçe\'nin stoperi Samet Akaydın, Panathinaikos ile transfer görüşmeleri için Atina\'ya gitti
13.01.2024 - 17:49,
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Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydın, Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos ile transfer görüşmeleri yapmak için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti.

Sağlık kontrollerinden geçecek 29 yaşındaki futbolcunun, Yunanistan ekibine imza atması bekleniyor.

Samet Akaydın, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 maçta 613 dakika süre aldı.

Kaynak: AA
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