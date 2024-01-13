Fenerbahçe\'nin stoperi Samet Akaydın, Panathinaikos ile transfer görüşmeleri için Atina\'ya gitti

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Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydın, Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos ile transfer görüşmeleri yapmak için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti.
Sağlık kontrollerinden geçecek 29 yaşındaki futbolcunun, Yunanistan ekibine imza atması bekleniyor.
Samet Akaydın, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 maçta 613 dakika süre aldı.
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