Fenerbahçe\'nin Misafir Tribünü Boş Kaldı

Sivasspor- Fenerbahçe müsabakasında misafir tribün ceza nedeniyle boş kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe'yi sahasında konuk ediyor.
Sivas deplasmanında Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle tribündeki yerini alamadı. Sarı-lacivertli ekipte misafir tribünleri boş kaldı. Sarı-lacivertliler, bir önceki deplasman maçı olan Bodrum FK mücadelesinde de ceza nedeniyle takımlarını yalnız bırakmıştı.
Öte yandan Sivasspor taraftarlar da takımlarını desteklemek için tribünde yerlerini aldı. - SİVAS
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