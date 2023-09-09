Fenerbahçe\'de tarihi gün! Salonda Aziz Yıldırım\'a da koltuk ayrıldı

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul Toplantısı düzenleniyor. Toplantıda yasa gereği eski başkanlar Aziz Yıldırım, Ali Şen ve Tahsin Kaya'ya yer ayrıldı.

KATILIM YOĞUN

Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu'na katılımda yeterli çoğunluk sağlandı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na 4.500'den fazla üye giriş yaparken, 2.000'den fazla üye de salona girmek için dışarıda sıra bekliyor.

ESKİ BAŞKANLARA YER AYRILDI

Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu'nda yasa gereği eski başkanlar Aziz Yıldırım, Ali Şen ve Tahsin Kaya'ya yer ayrıldı.

İşte Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu Konuları;

1- Mevcut tüzükte 200 olan başkan adaylığı için gerekli olan imza sayısı 500'e çıkarılacak.

2- Kulüp başkanlığı görev süresi değişmeyecek ve 3 yıl olarak kalacak ancak 4 dönem sınırlaması gelecek. Böylece 12 yıldan fazla başkan ve yönetim kurulu üyesi görev yapamayacak. Ancak 12 yıllık görev sonrası 3 yıl ara verilip tekrar adaylık söz konusu olabilecek.

3- Başkan adaylarına listelerini seçimden 1 hafta önce sunma şartı getiriliyor. Daha önce cumartesi-pazar olan seçimde üyeler cumartesi sabahı itibarıyla listeleri görebiliyordu.

4- Stadyumun adının Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesi talebi de genel kurulda son gündem maddesi olarak ele alınacak.