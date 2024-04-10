Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Olympiakos karşılaşmasının kamp kadrosu açıklandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yarın TSİ 19.45'te karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın İstanbul etabı çalışmalarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün müsabaka için Atina'ya hareket edecek.
Fenerbahçe'de bu maçın kamp kadrosu da belli olurken, tedavileri süren Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in yanı sıra Alexander Djiku kafilede bulunmuyor. Sakatlıklarını atlatan Fred, İsmail Yüksek ve Cengiz Ünder ise kadroda yer aldı.
Sarı-lacivertlilerin 24 kişilik kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
" Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Leonardo Bonucci, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Santos, Rade Krunic, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Muhammet Zeki Dursun, İrfan Can Kahveci, Efekan Karayazı, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Çağrı Fedai." - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı kamp kadrosu açıklandı - Son Dakika
AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off 5-6 turu ilk maçında Arkas Spor, yarın Spor Toto'yu konuk edecek. İzmir ekibi, galibiyetle sezonu 5. sırada tamamlamayı hedefliyor.
İngiltere'de birçok kulübün sahibi var. Manchester City, Newcastle United ve Hull City gibi takımlar yabancı yatırımcılar tarafından satın alındı. Şimdi ise Dirk Kuyt ve diğer efsane isimlerin bir İngiliz takımını satın alacağı konuşuluyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Siyah-beyazlılar, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Beşiktaş teknik heyeti ve futbolcular, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri antrenman öncesinde bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Teknik Direktör Fernando Santos ve ekibine kolonya ve çikolata ikramında bulunuldu. Genç futbolcular Semih Kılıçsoy ve Emrecan Terzi, büyüklerine ikramda bulunan isimler olarak öne çıktı.
Adıyaman'ın Sincik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla Sincik-Kahta karayolunda uygulama yaparken durdurdukları araçlardaki vatandaşlara bayram şekeri ikram etti. Jandarma personeli, uygulamadan memnun kalan vatandaşların bayramını kutladı.
Efeler Ligi'nde play-off finali ilk maçı Halkbank ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak. Halkbank, Galatasaray'ı 2-0 yenerek finale çıktı. Fenerbahçe ise Ziraat Bankkart'ı 3-2 yenerek finale adını yazdırdı. Final serisi 5 maç üzerinden oynanacak ve üç galibiyete ulaşan taraf şampiyon olacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcular, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Okan Buruk ve futbolcular Mauro Icardi, Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan yer aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?