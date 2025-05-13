Fenerbahçe'nin Osimhen'e yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'nin Osimhen'e yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı

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Fenerbahçe ve Galatasaray, Victor Osimhen transferi için Napoli ile temasa geçti. Sarı-lacivertliler, Osimhen'in 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu belirterek, Galatasaray'ın da önereceği rakamın üzerine çıkabileceklerini bildirdi.

13.05.2025 10:17
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız golcüsü Osimhen için Fenerbahçe'nin de harekete geçtiği ve Napoli ile temas kurduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Sarı-lacivertli cephenin Victor Osimhen için hazırladığı transfer teklifinin detayları ortaya çıktı.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe, Galatasaray dahil birçok takımın kadrosuna katmak istediği Victor Osimhen için devreye girdi. Galatasaray ve Fenerbahçe, Osimhen için Napoli ile temasa geçip teklifini iletti. Hürriyet'in haberine göre Galatasaray, Napoli ile temasa geçti ve Osimhen'in serbest kalma bedelini 3 yıl vadeyle ödemeyi teklif etti.

Bir süredir menajerler aracılığıyla Napoli ile temasta olan Fenerbahçe de İtalyan ekibine, Osimhen'in 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduklarını iletti. Osimhen'le de temasa geçen Fenerbahçe, habere göre oyuncuya, Galatasaray'ın kendisine önereceği rakamın üzerine çıkabileceklerini bildirdi.

Fenerbahçe\'nin Osimhen\'e yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı

Victor Osimhen, Galatasaray, Fenerbahçe, Napoli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Osimhen'e yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • 1837837:
    Yemin ediyorum Türkiye’nin beka sorunu şu Fenerbahçe ne kadar ezik bir takım ya 246 18 Yanıtla
  • Elvan4493:
    adamların transfer listesi yok, Gs kime talip olursa transfer çalımı diye ona koşuyorlar bu kafa ile 10 sene daha şampiyon olamazsınız. 218 11 Yanıtla
  • Mehmet Orulluoğlu:
    Her zaman diyoruz, Galatasaray idoldür, kuşlar takipçidir. 174 28 Yanıtla
  • Mevlut Emre:
    Gariban takımı bulmuş eziyo parasiyla ali koç zaten çok fazla para verirse gs fazla sürmez tayip erdoganin ayagini yalamaya başlarlar borç yüzünden eskiden az kapisinda ağlamadılar borç için yine fazla sürmez gs takımının 5 130 Yanıtla
  • Türk:
    ananasçıların örgüdler çökertildi çok şükür ve VAR geldi. Haramyiyici şikecilerin en önemli bel bağladıkları kaynaklar yok oldu :) napacaklarını şaşırdılar hahahahahahha Adil düzende her sene BEŞİKTAŞ ve GALATASARAY şampiyonlukarını izlemeye devam edilecek! :))))) 118 5 Yanıtla
  • Vatan 06:
    Ali ağam bizimle eğleniyor yine 110 1 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin:
    aptal bunlar aptal,osimeni alan şampiyon olacak sanki 56 13 Yanıtla
  • Özgür Arıca:
    Bir çocuğa küçükken her istediğini alır şımartır her istediğini yaparsanız büyüyünce !!! Her istediğini alır şumarıklık yapabilir ama herşeyin para ol afığı bir dünya jarşısına çıkıncada öfkelenir çıldırır sahada fazla para ile alacağını sandığı şeylerün arasına insanları da sokar bazılarını alır da !!! Ama bazıları adam gibi adam çıkar .... Osimen gibi ..... 62 0 Yanıtla
  • Engin Engo:
    küçük osimhen i tek gecelik alıp kullanabilirler =)=) onlara 1 yıl yeter =) 48 9 Yanıtla
  • Elvan4493:
    Ali gündemi değiştiriyor boynu bükükler hayal kuruyor:))) 40 6 Yanıtla
  • Uğurcan Pamuktan:
    balon haber 28 3 Yanıtla
  • My Way:
    Yalanınızı zikim yalandan kim ölmüş 19 5 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    İŞTE BÖYLE..GALATASARAYI TAKİP EDİN ARDINDAN GELİN ...İKİNCİLİK DE BAŞARIDIR. GS OLMASA LİDERDİNİZ 18 2 Yanıtla
  • Portakal48:
    ALİ KOÇUN PARASI OSİMENE YETMEZ OSİMEN FB YE GİTMEZ 16 2 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    F bahçe yönetiminin başarısızlıkları öte operasyonu olmayacak duaya amin denmez 13 2 Yanıtla
  • Apple User:
    gs o parayı ödeyemez 3 9 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    TAKILMAYIN FENERBAHÇEYE. OSİMENE TALİP OLMAK EZİKLİK DEĞİLDÎR.... 1 5 Yanıtla
  • Selim GARGI:
    batşuayi hezimetini bilir GS 1 3 Yanıtla
  • M. Yıldız:
    Fenerbahçe'nin neden başarılı olamadığı açıkça ortada.. Programı planı olamayan rakip takımın başarısından kendine oyun kurma.... Fenerbahçe en büyük başarısı 2. olabilmesi dir. Fenerbahçe fabrika ayarlarına dönmeli 4 0 Yanıtla
  • İbrahim Soytetir:
    Fenerbahçe normal OSİMHEN i mi Küçük osimhen i mi alacak 2 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Osimhen'e yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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