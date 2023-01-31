Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Valencia! Alex'i tahtından etmek üzere

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin sahasında Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup ettiği maçta 4 gol atan Valencia, ligdeki gol sayısını 19'a yükseltti. Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 5-1 kazandı. Fenerbahçe'nin galibiyet golleri; Enner Valencia (4) ve Michy Batshuayi'den geldi. Kasımpaşa'nın tek golünü ise Mamadou Fall kaydetti.

69 DAKİKADA 4 GOL KAYDETTİ

Fenerbahçe'nin galibiyetinde büyük pay sahibi olan Enner Valencia, 69 dakika içerisinde 4 gol birden attı. Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 17 maçta görev yapan tecrübeli golcü, rakip fileleri 19 kez havalandırdı. Ekvadorlu yıldız, böylelikle gol krallığındaki en yakın rakibi olan Fatih Karagümrük oyuncusu Fabio Borini'ye 7 gol fark attı.

ALEX'İN REKORUNU ZORLUYOR

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, 2010-2011 sezonunda 28 gol kaydetmişti. Bu yıldan sonra ligde en çok gol atan oyuncu unvanının sahibi Valencia oldu. Ekvadorlu golcü, Sow, Fernandao, Soldado ve Van Persie gibi isimleri geride bırakarak, sarı-lacivertlilerde tarihe geçti.