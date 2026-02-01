Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest 10 kişiyle yıkılmadı - Son Dakika
Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest 10 kişiyle yıkılmadı

01.02.2026 20:38
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nottingham Forest, uzun süre 10 kişi oynadığı mücadelede Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nottingham Forest ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.

NOTTINGHAM 10 KİŞİYLE YIKILMADI

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekibi Nottingham Forest, 5. dakikada Morgan Gibbs-White ile öne geçti. Nottingham, 45. dakikada Neco Williams'ın gördüğü kırmızı kartla birlikte 10 kişi kaldı. Penaltı kazanan Crystal Palace, 45+2. dakikada Ismail Sarr ile skora denge getirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında kalesini iyi savunan Nottingham, 1 puanla sahadan ayrıldı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Nottingham Forest, puanını 26'ya, Crystal Palace ise 29'a yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Nottingham Forest, Leeds United'a konuk olacak. Crystal Palace, Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Arat Ali Arat:
    ne o Fenerbahçe’nin rakibini büyütmeye mi başladınız. Altı üstü forest ya. Bu kadar büyütecek bir şey yok çöpligi 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
