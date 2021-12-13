– UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda Fenerbahçe 'nin rakibi Slavia Prag oldu.UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda rakipler belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden ve grubunda 3'üncü olan Fenerbahçe, bu sene ilk kez düzenlenen Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek. İsviçre 'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag ile eşleşti. Play-Off turunda ilk maçlar 17 Şubat'ta, ikinci maçlar ise 24 Şubat'ta oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, ilk maçı Kadıköy 'de, rövanş karşılaşmasını ise rakip sahada oynayacak.Çekya Liginde geride kalan 18 maçta; 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden Slavia Prag, 47 puanla zirvede yer alıyor. Çekya ekibinin ligde son oynadığı 7 maçta ise yenilgisi bulunmuyor.KONFERANS LİGİ'NDE GRUBUNU 2'NCİ SIRADA TAMAMLADISlavia Prag, bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa Konferans Ligi'nde E Grubu'nda mücadele etti. Feyenoord Union Berlin ve Maccabi Haifa'nın yer aldığı grupta 2 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden Çekya ekibi, grubu 8 puanla 2'nci sırada tamamlayarak play-off turunda oynama hakkı elde etti. Çekya ekibi evinde oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet 1 beraberlik alırken; deplasmanda ise 1 beraberlik 2 mağlubiyet elde etti. 21 BİN KİŞİLİK STADYUMLARI BULUNUYORFenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag, karşılaşmalarını 21 bin kişi kapasiteli Sinobo Stadyumu'nda oynuyor. Çekya'nın başkenti Prag'da yer alan ve 2008 yılında açılışı gerçekleştirilen stat, ülkedeki en modern statlar arasında yer alıyor.SON 3 SEZONUN ÇEKYA LİGİ ŞAMPİYONUFenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag, Çekya Ligi'nde gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Jindrich Trpisovsky'nin göreve gelmesiyle birlikte ciddi bir çıkış yakalayan Slavia Prag, kendi liginde son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlama başarısı gösterdi. Prag ekibi, bu sezon da topladığı 47 puanla 18 hafta sonunda en yakın rakibi Plzen'in 3 puan önünde lider durumda bulunuyor.SON YILLARDA ÖNEMLİ OYUNCU SATIŞLARI GERÇEKLEŞTİRDİLERÇekya Ligi'nin yanı sıra son yıllarda Avrupa Ligi'nde de adından sıkça söz ettiren Slavia Prag, gerçekleştirdiği oyuncu satışlarıyla da kasasına ciddi bir gelir koymuş durumda. Çekya ekibi 2019 yılında Alex Kral'ı 12 milyon Euro'ya Spartak Moskova 'ya, 2020 yılında Tomas Soucek'i 16 milyon Euro, Vladimir Coufal'i ise 6 milyon Euro'ya West Ham'a, bu sezon başında ise Abdallah Sima'yı 6.5 milyon Euro'ya Brighton'a satmıştı.SLAVIA PRAG: TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZÜN DİLEĞİ GERÇEK OLDU

Çekya ekibi, Fenerbahçe ile eşleşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Slavia Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, kura çekimi öncesinde Fenerbahçe ile rakip olmak istediklerini ifade etmişti. Trpisovsky, "Stadyumları ve kulüpleri tanımak isterim. Bu yüzden Fenerbahçe'yi istiyorum. Güzel bir stadyumları var ve müthiş bir ortam olur. Kurada bize daha önce oynadığımız takımlar gelsin istemiyorum" şeklinde konuşmuştu. Kura çekiminin ardından kulubün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Teknik direktörümüzün dileği gerçek oldu" ifadeleri kullanıldı.

- İstanbul