Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti

Erdoğan'dan Akşener'e çok sert Abdülhamid tepkisi! Hedefinde 6'lı masadaki 3 kişi de vardı

Fenerbahçe, Süper Lig'i 2. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Dev organizasyona 2. ön eleme turundan katılacak sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri belli oldu.

MUHTEMEL RAKİPLER, DINAMO KIEV VE MIDTJYLLAND

Rusya savaşı nedeniyle 2021-2022 sezonunu bitiremeyen Ukrayna'da federasyon kararıyla 2. kabul edilen Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin bu turdaki ilk muhtemel rakibi oldu. Sezonun bitimine 1 hafta kala Danimarka'da lig lideri Kopenhag'ın 3 puan gerisinde 2. sırada yer alan Midtjylland ise yüksek olasılıkla sarı-lacivertlilerin bir diğer muhtemel rakibi olacak.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibinin belli olacağı kura çekimi 15 Haziran 2022'de yapılacak. İlk maç 19-20 Temmuz'da, rövanş maçı ise 26-27 Temmuz'da oynanacak.