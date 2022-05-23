Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenindeki olası rakipleri belli oldu! - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenindeki olası rakipleri belli oldu!

23.05.2022 13:30
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenindeki olası rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda mücadelesine başlayacak. Bu turda Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev veya Danimarka ekibi Midtjylland ile eşleşecek. Bu iki takımdan biriyle eşleşmesi, Fenerbahçe'nin sonraki turlardaki torbasını da belirleyecek.

Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak Fenerbahçe, Ukrayna'dan Dinamo Kiev ya da Danimarka ekibi Midtjylland ile eşleşecek. Sarı-lacivertlilerin bu turu geçmesi halinde ise muhtemel rakipleri belli oldu.

FENERBAHÇE, MONACO İLE EŞLEŞEBİLİR

Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile eşleşir ve turu geçerse UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek. Muhtemel rakipleri ise Monaco, Midtjylland - AEK Larnaca galibi, Sturm Graz ve Union Saint-Gilloise olacak.

BENFICA, RANGERS VE PSV EINDHOVEN

Fenerbahçe, Midtjylland ile eşleşir ve turu geçerse UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek. Muhtemel rakipleri ise Benfica, Rangers, Dinamo Kiev - AEK Larnaca galibi ve PSV Eindhoven olacak.

FENERBAHÇE NASIL SERİ BAŞI OLUR?

Sporx'te yer alan habere göre, Sarı-lacivertli ekip, şayet 3. ön eleme turunu da geçerse gruplar öncesi son aşama olan playoff turuna kalacak. Buradaki muhtemel rakipleri ise bir önceki turdaki eşleşmesine bağlı olarak değişecek. Benfica veya Rangers ile eşleşip play-off turuna kalırsa seri başı olacak. Dinamo Kiev veya PSV Eindhoven ile eşleşir playoff turuna kalır ise seri başı olamayacak.

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