Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Bodrum FK, Şanlıurfaspor'u mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Bodrum FK, sahasında Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, zorlu bir maç olduğunu ve gol yedikten sonra oyuncularının gösterdiği reaksiyonun önemli olduğunu belirtti. Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise eksik oyuncularla geldiklerini ve daha fazla üretken olmaları gerektiğini söyledi.