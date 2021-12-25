Fenerbahçe'nin skorunu geride bıraktı! Trabzonspor, Süper Lig tarihine geçti

Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede lider Trabzonspor, 3. sıradaki Başakşehir'le golsüz berabere kaldı ve ligin ilk yarısını 46 puanla zirvede kapattı. Tarihi bir başarıya imza atan bordo-mavililer, Fenerbahçe'ye ait olan bir rekorun da yeni sahibi oldu.

FENERBAHÇE, 45 PUAN TOPLAMIŞTI

Süper Lig'in ilk yarıları baz alınarak yapılan araştırmada 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe 45 puan toplayarak, ilk yarılar itibarıyla en yüksek puanı almıştı. Trabzonspor bu sezon 46 puan toplayarak, ligin ilk yarısında en fazla puan alan takım olma unvanını eline geçirdi.