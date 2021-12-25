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Fenerbahçe'nin skorunu geride bıraktı! Trabzonspor, Süper Lig tarihine geçti - Son Dakika

Fenerbahçe'nin skorunu geride bıraktı! Trabzonspor, Süper Lig tarihine geçti

25.12.2021 21:28
Fenerbahçe'nin skorunu geride bıraktı! Trabzonspor, Süper Lig tarihine geçti

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir'le golsüz beraber kaldı. Tarihi bir performansa imza atarak ligin ilk yarısını 46 puanla lider bitiren bordo-mavililer, 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe'nin 45 puan topladığı sezonu arkada bıraktı ve ilk yarıda en fazla puan toplayan takım unvanına sahip oldu.

Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede lider Trabzonspor, 3. sıradaki Başakşehir'le golsüz berabere kaldı ve ligin ilk yarısını 46 puanla zirvede kapattı. Tarihi bir başarıya imza atan bordo-mavililer, Fenerbahçe'ye ait olan bir rekorun da yeni sahibi oldu.

FENERBAHÇE, 45 PUAN TOPLAMIŞTI

Süper Lig'in ilk yarıları baz alınarak yapılan araştırmada 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe 45 puan toplayarak, ilk yarılar itibarıyla en yüksek puanı almıştı. Trabzonspor bu sezon 46 puan toplayarak, ligin ilk yarısında en fazla puan alan takım olma unvanını eline geçirdi.

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin skorunu geride bıraktı! Trabzonspor, Süper Lig tarihine geçti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin skorunu geride bıraktı! Trabzonspor, Süper Lig tarihine geçti - Son Dakika
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