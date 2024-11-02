Fenerbahçe'nin Trabzonspor Maçı Kadrosu Belli Oldu

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Trendyol Süper Lig'de yarın Trabzonspor ile mücadele edecek Fenerbahçe'nin 23 kişilik kamp kadrosu belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu da belli oldu.

Fenerbahçe'nin 23 kişilik kamp kadrosu şöyle:

" Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Samet Akaydın, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun." - İSTANBUL