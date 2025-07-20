Ünlü teknik direktör Tolunay Kafkas, Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair A Spor'a açıklamalarda bulundu. Kafkas, Fenerbahçe'nin transfer etmesi gerektiği isimler hakkında da konuştu.
Fenerbahçe'nin Jhon Duran transferini değerlendiren deneyimli teknik adam, "John Duran transferini çok önemsiyorum. Bence sansasyonel bir transfer. Bu transferlere Fenerbahçe devam etmeli.'' dedi.
Sarı-lacivertlilere gerekli iki ismi açıklayan Kafkas, ''Trossard, Asensio gibi isimler eğer Fenerbahçe'ye katılırsa çok büyük transferler yapılmış olunacak.'' yorumunu yaptı.
Sözlerine devam eden Tolunay Kafkas, ''Galatasaray, Leroy Sane ile bana göre Türkiye'ye gelmiş en iyi oyuncularından birini transfer etti. Almanya Milli Takımı oyuncusu... Haziran'ın 15'in de böyle bir oyuncuyu Galatasaray'ın bünyesine katması büyük bir transfer başarısı. Fenerbahçe ondan daha iyi oyuncular almalı ki bu yarışın içinde olmalı." sözlerini sarf etti.
Son Dakika › Spor › Tolunay Kafkas, Fenerbahçe'nin transfer etmesi gereken 2 yıldızı açık açık söyledi - Son Dakika
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