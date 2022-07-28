Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres'ten ilk sözler: Bu takımla kupalar kazanmak istiyorum

Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transfer olmasının ardından Fenerbahçe savunma hattı için aradığı stoperi buldu. Sarı-lacivertlilerin transferi için Marsilya ile anlaşmaya vardığı Luan Peres, İstanbul'a geldi.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki savunmacı için Marsilya'ya 5.5 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi. İstanbul'a geldikten sonra açıklamalarda bulunan Luan Peres, "Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe taraftarı, sahada her şeyini veren bir oyuncu görecek. Bu takımla kupalar kazanmak istiyorum" dedi.

SOL BEK POZİSYONUNDA DA OYNUYOR

Fenerbahçe'nin Luan Peres'i 5,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade ediliyor. Brezilyalı savunmacı stoper oynamasının yanı sıra sol bek pozisyonun da görev alabiliyor. Geçen sezon Marsilya'da 50 resmi maça çıkan Peres, bu karşılaşmaların 22'sinde sol bek, 28'inde ise stoper pozisyonunda görev yaptı. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 3 asistlik skor katkısı verdi.