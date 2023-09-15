Adana Demirspor'a transfer olması beklenen Burak Kapacak, Sivasspor'a imzayı atıyor

Transferin son saatlerine girilirken takımlar birbirleriyle yarışıyor. Son olarak Fenerbahçe'den Adana Demirspor'a transfer olması beklenen Burak Kapacak için Sivasspor araya girdi. Yiğidolar'ın kısa süre içinde Kapacak'ın transferini sonlandırması bekleniyor.

SİVAS'A GİTTİ

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Burak Kapacak, transfer görüşmelerini tamamlamak için sabah saatlerinde Sivas'a gitti.

GEÇEN SEZONU KARAGÜMRÜK'TE GEÇİRDİ

Burak Kapacak geçen sezon Fatih Karagümrük formasını 16 maçta giydi. 23 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.