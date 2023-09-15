Adana Demirspor'a transfer olması beklenen Burak Kapacak, Sivasspor'a imzayı atıyor - Son Dakika

Adana Demirspor'a transfer olması beklenen Burak Kapacak, Sivasspor'a imzayı atıyor

Son Güncelleme: 15.09.2023 12:17

Transferin son saatlerinde Fenerbahçe'den Adana Demirspor'a transfer olması beklenen Burak Kapacak için Sivasspor araya girdi. Kapacak, transfer görüşmelerini tamamlamak için Sivas'a gitti.

Transferin son saatlerine girilirken takımlar birbirleriyle yarışıyor. Son olarak Fenerbahçe'den Adana Demirspor'a transfer olması beklenen Burak Kapacak için Sivasspor araya girdi. Yiğidolar'ın kısa süre içinde Kapacak'ın transferini sonlandırması bekleniyor.

SİVAS'A GİTTİ

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Burak Kapacak, transfer görüşmelerini tamamlamak için sabah saatlerinde Sivas'a gitti.

GEÇEN SEZONU KARAGÜMRÜK'TE GEÇİRDİ

Burak Kapacak geçen sezon Fatih Karagümrük formasını 16 maçta giydi. 23 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Adana'ya gitmeye hazırlanan Fenerbahçeli futbolcu son anda rota değiştirdi! Sivasspor forması giyecek
Burak Kapacak

Burak Kapacak, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor'a transfer olması beklenen Burak Kapacak, Sivasspor'a imzayı atıyor - Son Dakika


Son Dakika
13:24 Abdullah Avcı, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olarak atanıyor
13:15 Türkiye'de 9 kişide tespit edildi! İşte Eris varyantının belirtileri
13:12 Yeşilçam'ın unutulmaz güzellerinden Harika Avcı, tedaviyi reddediyor
13:10 Kira anlaşmazlıkları cuma hutbesine girdi! Bu sözler hem kiracılara hem ev sahiplerine
12:26 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Ücretli öğretmenlerin ek ders ücretleri ve yüksek lisans bursları artıyor
12:04 Adana Demirspor'a transfer olması beklenen Burak Kapacak, Sivasspor'a imzayı atıyor
12:03 Alkollü turist restore edilen heykelin kolunu kırdı! Verdiği zarar büyük
11:55 CHP Grup Başkanı Özgür Özel: Kurultay için 5 Kasım hepimize uygundur
11:49 Yükselişini sürdüren altının gramı 1.664 liradan işlem görüyor
11:37 Yükselişini sürdüren dolarda 27 liraya ramak kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2023 13:27:08. #1.13#
SON DAKİKA: Adana Demirspor'a transfer olması beklenen Burak Kapacak, Sivasspor'a imzayı atıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement