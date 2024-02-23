Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi belli oldu

Fenerbahçe\'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu\'ndaki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe'nin rakibi Belçika ekibi Union Saint-Gilloise oldu.

23.02.2024 15:18  Güncelleme: 15:19
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UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe'nin rakibi Belçika ekibi Union Saint- Gilloise oldu - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi belli oldu - Son Dakika
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