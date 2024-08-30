Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oldu

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag, Manchester United, Olimpik Lyon, AZ Alkmaar, Union Saint- Gilloise, Midtjylland, Atletic Bilbao ve Twente ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, İngiltere'den Manchester United, Fransa'dan Olimpik Lyon, Belçika'dan Union Saint-Gilloise ve İspanya'dan Atletic Bilbao'yu Kadıköy'de konuk edecek.

Jose Mourinho'nun öğrencileri, Çekya'dan Slavia Prag, Danimarka'dan Midtjylland ve Hollanda'dan AZ Alkmaar ile Twente maçlarını ise deplasmanda oynayacak.

3 sezon sonra yine Slavia Prag

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Slavia Prag ile 3 yıl sonra yeniden kozlarını paylaşacak.

Sarı-lacivertliler, rakibiyle 2021-22 sezonunda UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda eşleşmiş ve hem içerde hem dışarda rakibine 3-2 mağlup olarak elenmişti.

Fenerbahçe gibi Şampiyonlar Ligi elemesinde Fransa'nın Lille takımına yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Slavia Prag'ın teknik direktörlüğünü Çekyalı Jindrich Trpisovsky yapıyor.

Maçlarını 19 bin 370 kapasiteli Fortuna Arena'da oynayan Çekya temsilcisinin kadrosunda Christos Zafeiris, Oscar ve Matej Jurasek öne çıkan isimler olarak dikkati çekiyor.

İngiliz devi Manchester United

Fenerbahçe'nin rakipleri arasında dikkati en çok çeken takım, İngilizlerin köklü kulübü Manchester United oldu.

Sarı-lacivertliler daha önce 6 kez rakip olduğu Manchester United'a karşı önemli galibiyetler elde etti. İki takımın da sahadan 3'er galibiyetle ayrıldığı rekabette, henüz beraberlik yaşanmadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde son olarak 2016-17 sezonunda yaşanan eşleşmede, 2 takım da sahasında oynadığı mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Takımlar, 2004-2005 sezonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda kozlarını paylaşan rakipler, iç sahada oynadıkları karşılaşmaları kazandı.

Rakibinin 40 yıllık yenilmezliğini bitirmişti

Fenerbahçe, Manchester United'a tarihinin en unutulmaz mağlubiyetlerinden birini yaşattı.

1996-97 sezonunda 2 takım UEFA Şampiyonlar Ligi grup mücadelesinde denk gelirken sarı-lacivertlilerin sahasında oynanan ilk karşılaşmayı İngiliz ekibi 2-0 galip tamamladı.

Fenerbahçe, deplasmanda rakibini 1-0 ile geçerek İngiliz ekibinin Avrupa kupalarında sahasında 40 yıllık yenilmezlik serisine son vermeyi başardı.

Sarı-lacivertliler, Hollandalı teknik adam Erik ten Hag'ın çalıştırdığı Manchester United ile Kadıköy'de karşılaşacak.

Olimpik Lyon'a karşı puanı yok

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Olimpik Lyon karşısında henüz puanla tanışamadı.

Sarı-lacivertliler, teknik direktörlüğünü Fransız teknik adam Pierre Sage'in yaptığı Olimpik Lyon ile daha önce 4 kez karşılaştı.

Tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gerçekleşen müsabakaları Fransız temsilcisi kazandı.

2016-17'de Beşiktaş'ı elemişti

Olimpik Lyon, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Beşiktaş'ı eledi.

Söz konusu sezonda ilk maçta sahasında Beşiktaş'a 2-1 üstünlük kuran Fransız ekibi, deplasmanda ise siyah-beyazlılara aynı skorla kaybetti.

Penaltılar sonucunda Fransız ekibi adını yarı finale yazdırdı.

AZ Alkmaar'a elenmişti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda karşılaşacağı AZ Alkmaar ile daha önce 1 kez eşleşti.

Maçlarını 17 bin kapasiteli AFAS Stadı'nda oynayan Hollanda ekibinin teknik direktörlüğünü John van den Brom yapıyor.

İki ekip, 2006-07 sezonundan yine aynı turnuvada karşı karşıya geldi.

UEFA Kupası adıyla oynanan organizasyonda Fenerbahçe, İstanbul'da 3-3 berabere kaldığı rakibiyle deplasmanda da 2-2 berabere kalarak turnuvaya veda etti.

En tanıdık rakip Union Saint-Gilloise

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri içinde "en tanıdık" kulüp Union Saint-Gilloise olacak.

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda geçen sezon Belçika ekibiyle karşılaşan sarı-lacivertliler, rakibini deplasmanda 3-0 yendi.

İstanbul'daki rövanş maçını 1-0 kaybeden Fenerbahçe, tur atlayan taraf oldu.

Teknik direktörlüğünü Alman Alexander Blessin'in yaptığı Belçika ekibi, en önemli ismi Cameron Puertas'ı transfer döneminde takımda tutamadı.

Midtjylland ile ilk kez karşılaşacak

Fenerbahçe, deplasmanda mücadele edeceği Danimarka temsilcisi Midtjylland ile ilk kez karşı karşıya gelecek.

Teknik direktörlüğünü Danimarkalı Thomas Thomasberg'in yaptığı Midtjylland, maçlarını Danimarka'nın Herning şehrinin güneyindeki 11 bin 400 kapasiteli MCH Arena'da oynuyor.

Danimarka temsilcisi, daha önce Türk ekiplerinden Ankaraspor ile 2016-17 sezonunda eşleşti.

Ankara temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaştığı Danimarka temsilcisini her iki maçta da mağlup etti.

Athletic Bilbao yabancı futbolcu oynatmıyor

İspanya La Liga'yı geçen sezon 5. sırada tamamlayan Athletic Bilbao, Avrupa kupalarında yer almayı başarıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2011-12 sezonunda İspanyol ekibi Atletico Madrid ile final oynayan Bilbao, 2015-16'da da Sevilla ile çeyrek finalde karşı karşıya geldi.

Athletic Bilbao, 1976-77 sezonunda da UEFA Kupası'nda finalde boy gösterdi. Juventus ile karşılaşan İspanya temsilcisi, rakibine 2-1 mağlup oldu.

İspanyol teknik adam Ernesto Valverde'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Bilbao ekibi, kadrosunda yalnızca Bask bölgesinden futbolcu oynatmasıyla biliniyor.

Fenerbahçe ile daha önce hiç karşılaşmayan İspanyol ekibi, Beşiktaş ile 3, Galatasaray ile 2 kez mücadele etti.

Siyah-beyazlılara karşı 2 galibiyet 1 mağlubiyeti bulunan Atletico Bilbao, Galatasaray karşısında da 1'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

Hollanda'nın köklü ekiplerinden Twente

Hollanda Ligi'nin köklü kulüplerinden Twente, UEFA Avrupa Ligi'nde bir kez çeyrek finalde boy gösterirken UEFA Kupası'nda 1974-75 sezonunda final oynadı.

Hollanda Ligi'ni geçen yıl 3. sırada tamamlayan Twente, bu sezon ligde oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puan topladı.

Teknik direktörlüğünü 52 yaşındaki Joseph Oosting'in yaptığı Hollanda ekibi, geçen sezon Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda karşı karşıya geldi ve sarı-lacivertlilere iki maçta 5-1 ve 1-0 mağlup olarak Avrupa'dan elendi.

Twente, 2009-10 yılında Hollanda Ligi'ni şampiyon tamamlarken 3 kez Hollanda Kupası, 2 kez de Hollanda Süper Kupası'nı kazandı.

HOllanda ekibi ile Fenerbahçe, 2009-10 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında karşı karşıya geldi ve iki maçı da konuk ekipler kazandı.