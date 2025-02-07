Fenerbahçe'nin UEFA Listesi Güncellendi: Talisca, Kostic ve Skrınıar Eklendi

Spor

Fenerbahçe, UEFA listesine Talisca, Kostic ve Skrınıar'ı ekledi

Sarı-Lacivertliler, güncellenen UEFA listesinden Samet Akaydin, Becao ve Jayden Oosterwolde'yi çıkarttı

Yeni transfer Diego Carlos sakatlığı nedeniyle liste dışı kaldı

Doğukan DEMİRKIRDI, - FENERBAHÇE, UEFA listesine yeni transferlerden Talisca ve Skrınıar ile Kostic'i ekledi.

Sarı-Lacivertliler, güncellenen UEFA listesinden Rizespor'a verilen Samet Akaydin ile sakatlıkları süren Becao ve Jayden Oosterwolde'yi çıkarttı.

Yeni transfer Diego Carlos sakatlığı nedeniyle liste dışı kalırken, Mimovic de kadroya alınmadı. Yaptığı çıkış ile dikkatleri üzerine çeken Oğuz Aydın ve Levent Mercan da yine UEFA listesine giremediler.