Fenerbahçe, UEFA listesine Talisca, Kostic ve Skrınıar'ı ekledi
Sarı-Lacivertliler, güncellenen UEFA listesinden Samet Akaydin, Becao ve Jayden Oosterwolde'yi çıkarttı
Yeni transfer Diego Carlos sakatlığı nedeniyle liste dışı kaldı
Doğukan DEMİRKIRDI, - FENERBAHÇE, UEFA listesine yeni transferlerden Talisca ve Skrınıar ile Kostic'i ekledi.
Sarı-Lacivertliler, güncellenen UEFA listesinden Rizespor'a verilen Samet Akaydin ile sakatlıkları süren Becao ve Jayden Oosterwolde'yi çıkarttı.
Yeni transfer Diego Carlos sakatlığı nedeniyle liste dışı kalırken, Mimovic de kadroya alınmadı. Yaptığı çıkış ile dikkatleri üzerine çeken Oğuz Aydın ve Levent Mercan da yine UEFA listesine giremediler.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin UEFA Listesi Güncellendi: Talisca, Kostic ve Skrınıar Eklendi - Son Dakika
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