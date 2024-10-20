Fenerbahçe\'nin VAR Hakemi Belli Oldu

Spor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün oynanacak Samsunspor- Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mustafa İlker Coşkun oldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 19.00'da Samsunspor ile karşılaşacak. Mücadelede Muhammet Ali Meteoğlu düdük çalacak. Meteoğlu'nun yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Serkan Olguncan yapacak. Maçın 4. hakemi Burak Pakkan olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun'a AVAR'da Volkan Ahmet Narinç eşlik edecek. - İSTANBUL