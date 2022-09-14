Bruma'yı göndermeye hazırlayan Fenerbahçe'ye son dakika şoku! İsrail ekibi oyuncunun maaşını fazla buldu

Sarı-lacivertlilerin kanat rotasyonunu çeşitlendirmek adına Hollanda'nın köklü ekiplerinden PSV'den kiraladığı Bruma'ya İsrail'den talip çıktığı öne sürüldü. Bruma'nın zorunlu 4 milyon euro olan zorunlu satın alma opsiyonunu kullanmak mecburiyetinde kalan Fenerbahçe, diğer ülkelerdeki transfer dönemi kapanmadan Portekizli futbolcuyu elinden çıkarmak istiyor.

MACCABİ, BRUMA İÇİN LİMİTLERİNİ ZORLUYOR

İsrail'in köklü takımlarından Maccabi Tel Aviv, Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği Bruma ile ilgilendiği bildirildi. Ancak bu transferin önünü tıkayan dev engel ise Portekizli futbolcunun maaşı oldu. 1.4 milyon euro yıllık ücreti olan Bruma'nın, maaşını İsrail ekibinin karşılayacak durumu olmadığı iddia edildi. Bu transfer askıya alınırsa, alternatif olarak İtalya Serie B'de Pisa takımında forma giyen Yonatan Cohen'e teklif götüreleceği öğrenildi.

FENERBAHÇE'DE İSTENİLEN PERFORMANSI YAKALAYAMADI

Jorge Jesus'un da oyununda düşünmediği Bruma, 2 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 5 maça çıktı, oynadığı maçlarda ise 1 asistlik katkı sağladı. Kendisinden beklenen performansın çok uzağında kalan Bruma, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından da eleştiri oklarının hedefi olmuştu.