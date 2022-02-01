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Fenerbahçe'nin yeni futbol aklı Antero Henrique! Dikkatlerden kaçmayan Löw ve Vitor Pereira detayı - Son Dakika

Fenerbahçe'nin yeni futbol aklı Antero Henrique! Dikkatlerden kaçmayan Löw ve Vitor Pereira detayı

01.02.2022 22:27
Fenerbahçe'nin yeni futbol aklı Antero Henrique! Dikkatlerden kaçmayan Löw ve Vitor Pereira detayı

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Paris Saint-Germain eski sportif direktörü Antero Henrique'yle iletişime geçti. Portekizli futbol adamı, Porto'da Vitor Pereira'yla birlikte çalışırken PSG'deyken de Joachim Löw'le Fransız ekibinin teknik direktörlüğü için temasa geçmişti. Koç'un Henrique'yi sportif direktör olarak değil daha çok danışman gibi görevlendirmek istediği ortaya çıktı.

Gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başlayan Fenerbahçe, teknik direktör Joachim Löw'le anlaşma aşamasına geldi. Sarı-lacivertlileri içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için büyük çaba harcayan Ali Koç, sürpriz bir hamleye imza attı ve PSG'nin eski sportif direktörü Antero Henrique'yle temasa geçti.

ANTERO HENRIQUE DANIŞMAN ROLÜNDE DÜŞÜNÜLÜYOR

A Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre, Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Antero Henrique'yle temasa geçti. Kul yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe bu isim için benim öğrenebildiğim kadarıyla sportif direktörlük görevinden ziyade biraz daha danışman rolünde bir görev düşünüyor." dedi.

Fenerbahçe'nin yeni futbol aklı Antero Henrique olacak! Dikkat çeken Löw ve Vitor Pereira detayı
Antero Henrique

VITOR PEREIRA'YLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Antero Henrique, Paris Saint-Germain'de teknik direktör Tuchel'in göreve getirilmesinden önce Löw'le görüşme gerçekleştirmişti. Öte yandan Portekizli futbol adamı, sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Vitor Pereira'yla Porto'dayken çalışmıştı.

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Joachim Löw, Fenerbahçe, Futbol, PSG, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni futbol aklı Antero Henrique! Dikkatlerden kaçmayan Löw ve Vitor Pereira detayı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni futbol aklı Antero Henrique! Dikkatlerden kaçmayan Löw ve Vitor Pereira detayı - Son Dakika
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