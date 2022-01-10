Sarı-lacivertle ekipte süren hoca bilmecesi bu hafta çözülüyor. Joachim Löw'den haber bekleyen Fenerbahçe, diğer yandan Slaven Bilic'le imza aşamasına geldi.
Hırvat basınına göre 53 yaşındaki hoca ile anlaşmanın yapıldığı belirtilirken; Löw'den gelecek yanıta göre anlaşmanın kesinleşmesi bekleniyor. Löw, sarı-lacivertli ekipten yıllık 4.5 milyon euro, Hırvat hocanın ise 2.5 milyon euro talep ettiği kaydedildi.
Hırvat basını, Beijing Guoan ile sözleşmesini fesheden Hırvat çalıştırıcı için kısa süre içinde resmi açıklama yapılacağını ifade etti.
53 yaşındaki Bilic, 22 maça çıktığı Beijing Gouan'ı Çin Şampiyonluk Grubu'nda 5. sıraya taşıyarak play-off vizesi aldırdı.
Kaynak: Diğer
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin yeni hoca sorununda son rampa! Ali Koç'un uçağı Çin'e hareket etti - Son Dakika Spor