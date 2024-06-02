Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a geldi

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a geldi. Portekizli teknik adam için bu akşam saat 19.00'da Ülker Stadı'nda imza töreni düzenlenecek.

02.06.2024 14:25
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya kavuştu. İstanbul'a gelen Portekizli çalıştırıcı için saat 19.00'da stadyumda imza töreni düzenlenecek.

MOURINHO İSTANBUL'DA

Cumartesi akşamı Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında Wembley'de oynanan maçta Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Mario Branco ile bir araya gelen 61 yaşındaki teknik adam, Sabah saatlerinde Londra'dan kalkan uçakla saat 14.50 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a geldi

TARAFTARLARI SELAMLADI

Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, kendisini karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'na sarı-lacivertli taraftarları selamladı. Mourinho, bunun ardından kendisini bekleyen helikoptere binerek konaklayacağı otele geçiş yaptı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a geldi

İMZA TÖRENİ SAAT 19.00'DA

Fenerbahçe, Jose Mourinho için saat 19.00'da imza töreni düzenleyecek. Başarılı teknik adam için Ülker Stadı'nda düzenlenecek imza töreni taraftarlara da açık olacak. Mourinho'nun imza törenine yoğun bir katılım olması bekleniyor. Fenerbahçe, imza töreninde sorun yaşanmaması için stadyum kapılarının saat 17.00'de açılacağını duyurdu.


Fenerbahçe\'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul\'a geldi

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Mehmet Uzun: Bu ülke ne adamlar gördü, yakında bu da paket.. Jesus gibi 33 22 Yanıtla
    Hursit Yavas: Türkiyeye gelmis en buyuk hoca . 26 6
  • Ender Kervancıoğlu: Bunun devri kapandı. Büyük takımlar artık oynatacağı futbola güvenmiyor. Tazminat ödemek de istemiyorlar. Roma'daki geniş yetenkli kadroyu nasıl pasifize ettiği kovulduktan sonra ayyuka çıktı. Roma takır takır oynamaya başladı. Şimdi birileri diyecek ki olsun, Türkiye'de iş yapar. Heee yapar. 12 14 Yanıtla
  • Alperen Umut: MENERİM O SENE BU SENE SEZONU AÇILMIŞTIR HAYIRLI UĞURLU OLSUN :))) 11 10 Yanıtla
  • Salih Akinci: Bir hafta önce şampiyon olan gesem , gündemde yine 2.plana düştü ya laaa 5 7 Yanıtla
  • Osman A: Mourinho,bizim ülkemiz senin gibi dünyanın sayılı çok teknik direktörlerini yedi.Burada başarılı olamayacağını sende biliyosun.Senin geliş nedenin tamamen duygusal.Sen mangıra bakarsın. 5 6 Yanıtla
  • Osman Özturk: Beşiktaş klopp ile anlasti :)) 1 3 Yanıtla
  • Abdullah Kara: Kıskananlar lom lom yorumlara başladılar..fener büyük takımsın gsnin şampiyonluğunu kimse konuşmuyor herkes feneri konuşuyor)) 3 1 Yanıtla
  • Seyit Enes GENÇ: Adamı harcadılar ya laa :) 0 3 Yanıtla
  • Osman Koca: tosyalılar heryerde 0 2 Yanıtla
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