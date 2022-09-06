Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi: "Türkiye'yi çok seviyorum" - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi: "Türkiye'yi çok seviyorum"

06.09.2022 17:46
Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi: "Türkiye'yi çok seviyorum"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, sarı-lacivertli kulübün kendisine duyduğu güvenle yeniden çok sevdiği Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, sarı-lacivertli kulübün kendisine duyduğu güvenle yeniden çok sevdiği Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Sarı-lacivertlilerin İngiltere temsilcisi Chelsea'den transfer ettiği 28 yaşındaki santrfor, FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de ilk kez mücadele eden Michy Batshuayi, "Türkiye'yi çok seviyorum. Ailem de burada yaşamaktan dolayı çok mutlu. Fenerbahçe de bana oldukça iyi bir proje sundu. Bana duyulan güveni fazlasıyla hissettim. Karşılıklı sevgi, saygı ve güven ilişkisiyle buraya gelmeyi tercih ettim." ifadelerini kullandı.

Çok kaliteli bir takıma geldiğine vurgu yapan Batshuayi, "Kupalar kazanmamız kaçınılmaz. Ligde de şampiyon olarak hedefimize ulaşmak istiyoruz. Benden beklenilen gol atmam. Ben de buraya gol ve goller atmak için geldim." diye konuştu.

Teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili de görüşlerini aktaran Belçikalı futbolcu, "Çok büyük bir hoca. Dünyadaki herkes onun nasıl bir teknik adam olduğunu biliyor. Onunla çalışmak benim için çok büyük bir mutluluk. Kalitemizi ortaya koymak ve hocamızla beraber güzel adımlar atmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Michy Batshuayi, Fenerbahçe, England, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi: 'Türkiye'yi çok seviyorum' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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