Fenerbahçe\'nin yeni transferi Oppong, 69\'da Skriniar\'ın yerine girip ilk kez oynadı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Oppong, 69'da Skriniar'ın yerine girip ilk kez oynadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kojo Peprah Oppong, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor ile oynanan maçta ilk kez forma giydi. 69. dakikada Milan Skriniar'ın yerine oyuna giren Ganalı stoper, başarılı müdahaleleri sonrası tribünlerden alkış aldı.
Fenerbahçe'nin genç stoperi Kojo Peprah Oppong, sarı-lacivertlilerde ilk maçına çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, evinde Eyüpspor ile karşılaşırken yeni transferi Kojo Peprah Oppong da ilk kez forma giydi. Mücadeleye yedek başlayan Oppong, 69. dakikada Milan Skriniar'ın yerine dahil oldu.
Ganalı stoper yaptığı başarılı müdahaleler sonrası tribünlerden alkış aldı.
Kaynak: İHA
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