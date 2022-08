Luan Peres: "Bu sezona en iyi şekilde hazırız"

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Luan Peres, iyi hazırlandıklarını ve her zaman mücadele edeceklerini aktararak, "Bu sezona en iyi şekilde hazırız. Süper Lig şampiyonluğu en önemli hedeflerimizden biri" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Brezilyalı defans oyuncusu Luan Peres, Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan 'Günün Röportajı' programına konuk oldu. Fenerbahçe'ye transfer süreci, kariyeri ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulunan başarılı oyuncu, yeni sezonla ilgili düşüncelerini de aktardı. Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda karşılaşacakları Slovacko maçıyla ilgili konuşan Peres, "Zor bir maç olacak ama biz her maça elimizden geldiğince en iyi şekilde hazırlanıp odaklanmalıyız. Kazanmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bu maç farklı olmayacak çünkü elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Gruplara kalmak istiyoruz, hedeflerimizden biri o turnuvada gidebildiğimiz kadar ileri gitmek. Türkiye Ligi'ndeki hedefimizi de unutmamamız lazım. Türkiye Ligi'ndeki şampiyonluk en önemli hedeflerimizden biri" dedi.

"Şampiyon olmak istiyoruz"

Ligde şampiyonluk hedeflediklerinin altını çizen Brezilyalı futbolcu, "Hedefimiz tabii ki şampiyonluk. Bu takım her sezona şampiyon olma parolasıyla başlar. Şampiyon olmak istiyoruz, bu seneki hedefimiz bu. Bunun için çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"Burası büyük bir kulüp, etkileyici tesislerimiz var"

Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu aktaran Peres, "Buraya geldiğim ilk andan itibaren çok iyi hissediyorum. Çok iyi karşılandım. Şimdiden iyi adapte oldum diyebilirim. Şehri de çok beğendim. Daha henüz tanımıyorum ama gördüğüm kadarıyla çok büyük bir şehir ve yapacak çok şey var. Burası büyük bir kulüp, etkileyici tesislerimiz var. İlk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'nin bana olan ilgisini duyduğumda çok mutlu oldum"

Transfer süreciyle ilgili de konuşan Peres, "Fenerbahçe'nin bana olan ilgisini duyduğumda çok mutlu oldum. Menajerim benimle iletişime geçti ve Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiğini söyledi. Ben de 'Oraya gitmeyi çok isterim.' dedim. Yaklaşık 3 hafta süren bir süreçti ve sonunda da işler istediğimiz gibi gitti. Süreç boyunca sürekli menajerime soruyordum, o da bana iyi gittiği yönünde bilgiler veriyordu. En sonunda olumlu sonuçlandı, ben de çok mutlu oldum. O sırada eski takımımla İngiltere'de kamptaydık. Hemen Fransa'ya gittim, eşyalarımı topladım ve buraya geldim" dedi.

"Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz"

Sezon içerisinde düzenlenecek Dünya Kupası nedeniyle lige ara verilmesiyle ilgili düşüncelerini aktaran Peres şöyle dedi: "Bu sene takvim sebebiyle, Dünya Kupası sebebiyle farklı bir sezon olacak ama bu bizim çalışmalarımızı etkilemeyecek, bizim için farklı bir durum olmayacak. Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu sene şampiyon olmak istiyoruz, oynayacağımız maçların hepsini kazanmak istiyoruz."

"Brezilya'da Fenerbahçe'yi ve Fenerbahçe'nin tarihini herkes çok iyi biliyor"

Geçmiş dönemde Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı futbolculara dikkat çeken Peres, Brezilya'da da herkesin kulübü tanıdığını söyledi. Peres, "Türkiye Ligi'ni gelmeden önce de takip ediyordum. Türkiye'de taraftarlar futbola aşık, takımlarına çok tutuklu bir şekilde bağlılar. Çok fanatik taraftarlar var. Brezilya'da Fenerbahçe'yi ve Fenerbahçe'nin tarihini herkes çok iyi biliyor. Burada oynayan Brezilyalıları ve onların neler başardığını herkes biliyor. Taraftarlarımız çok fanatik ama bunun yanında sayıca çok büyük bir taraftar kitlesine sahibiz. Bu da beni buraya gelirken motive eden etkenlerden biri oldu. Buraya gelmeden önce Arao ile konuştum sadece. Kendisi benden birkaç hafta önce buraya gelmişti. Zaten kulübü, kulübün büyüklüğünü ve taraftarları biliyordum. Ben ona daha çok şehirle ilgili sorular sordum. Daha önce oynamış Brezilyalılarla iletişime geçemedim çünkü iletişim bilgileri bende yok. Tabii ki hepsini çok iyi tanıyorum ki burada yanı başımızda duvarda Alex, Cristian Baroni, Deivid ve diğer Brezilyalıları görüyoruz. Ben de buraya gelen başka bir Brezilyalı olduğum için çok mutluyum. Onlar gibi tarih yazmak istiyorum" dedi.

"Kaybetmeyi hiç sevmem. Sahada her şeyimi vermek isterim"

Sahadaki oyun stili hakkında bilgiler veren Peres, "Her futbolcu her maçta elinden gelenin en iyisini yapmalı, takımı için sonuna kadar savaşmalı. Toplu ve topsuz oyunda elinden gelenin en iyisini yapmalı. Ben de kendimi bu şekilde tanımlayabilirim. Kaybetmeyi hiç sevmem. Sahada her şeyimi vermek isterim. Hırslı, cesaretli ve istekli bir oyuncuyumdur. Tabii ki sahada her zaman istediğiniz performansı sergileyemeyebiliyorsunuz, iyi gününüzde olamayabiliyorsunuz. Ama en azından iyi günümde olmadığımda bile bende eksik olmayacak bir şey var o da savaşmak. Böyle olunca da sahada telafi edebilmiş oluyorsunuz. Umarım bu sene bu şekilde kendimi gösterebilirim" şeklinde konuştu.

"Taraftarlarımızın ilgisine her zaman karşılık vermeye çalışacağım"

Fenerbahçeli taraftarların kendisine olan ilgisinden bahseden Brezilyalı defans oyuncusu, "Sosyal medyada Twitter'ı kullanmıyorum, daha çok Instagram hesabımdan paylaşım yapıyorum. Buraya geldiğimde çok fazla takipçi beni ekledi. Bu da taraftarımızın ne kadar büyük ve sayıca fazla olduğunu gösteriyor. Sürekli bana desteklerini gösterdiler. Tabii ki hepsine cevap verebilmek mümkün değil. Birkaçına cevap yazdım, beğendiğim paylaşımlar oldu ama o kadar fazlaydı ki hepsine cevap vermem mümkün değil. Her zaman onların bana olan ilgisine karşılık vermeye çalışacağım. Önemli olan saha içerisinde bir cevap vermek, saha dışında konuşmaktan ziyade saha içerisinde mutlu edebilmek. Bunu yapmak en büyük dileğim" sözlerine yer verdi.

"Taraftarlarımız emin olsunlar en iyi şekilde hazırız"

Açıklamalarının sonunda taraftarlara mesaj gönderen Peres şunları söyledi:

"Taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum; öncelikle bana göstermiş oldukları sevgi ve saygı için teşekkür ediyorum. Aynı şekilde benim tarafımdan da onlara karşı saygı hiçbir zaman eksik olmayacak. Sahada mücadele ve savaşmak hiçbir zaman eksik olmayacak. Bu sene bütün maçlarımızı kazanma parolasıyla lige başlıyoruz. Çok güzel bir yıl olacağını düşünüyorum. Emin olsunlar ki biz bu sezona en iyi şekilde hazırız." - İSTANBUL