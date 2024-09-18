Fenerbahçe\'nin Yeni Yüzleri Derbide!

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Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı 7 futbolcu ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, 21 Eylül Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek. Yaz transfer döneminde takıma katılan birçok futbolcu da sarı-lacivertli formayla ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. Yeni transferler Youssef En-Nesyri, Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Levent Mercan, Filip Kostic ve Cenk Tosun; Teknik Direktör Jose Mourinho'nun görev vermesi halinde ilk kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde forma giyecek.

Geçtiğimiz sezon kadroda yer alan futbolculardan Mert Müldür, Galatasaray ile oynanan iki lig maçında da yedek kulübesinde yer almıştı. Geride kalan sezonun ikinci yarısında lisansı çıkartılmayan Ryan Kent ile Sivasspor'da oynayan Bartuğ Elmaz da Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sahaya çıkmadı.

Sarı-lacivertlilerin forveti Cenk Tosun ise Beşiktaş formasıyla 10 kez Galatasaray'a karşı görev yaptı. - İSTANBUL