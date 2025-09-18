Fenerbahçe'nin yıldız 1578 gün sonra kabusu yaşadı - Son Dakika
Fenerbahçe'nin yıldız 1578 gün sonra kabusu yaşadı

18.09.2025 11:20
Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta Nelson Semedo, 5 yıl aradan sonra lig golü atmayı başardı. Ancak gol sevinci yaşadığı maçı galibiyetle tamamlayamadı. Semedo, en son golünü 23 Mayıs 2021'de Wolverhampton formasıyla Manchester United karşısında atmıştı. O maçta da beraberliği getiren golü attığı halde mağlubiyetle ayrılmıştı.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta Nelson Semedo, 5 yıl aradan sonra lig golü atmayı başardı. Ancak Portekizli futbolcu, tıpkı geçmişte olduğu gibi gol sevinci yaşadığı maçı galibiyetle tamamlayamadı.

1578 GÜN SONRA GOL ATTI

Süper Lig'in ilk hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelede skoru 1-1'e getiren golü atan Nelson Semedo, 1578 gün sonra ligde gol sevinci yaşadı.

ESKİ SENARYO TEKRARLANDI

Semedo, en son lig golünü Wolverhampton formasıyla 23 Mayıs 2021'de Manchester United karşısında kaydetmişti. O karşılaşmada da takımına beraberliği getiren Portekizli oyuncu, maç sonunda sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.

YİNE BURUK SEVİNÇ

Alanyaspor karşısında da benzer bir senaryo yaşayan Semedo, yıllar sonra attığı golle takımı adına skor üretse de, Fenerbahçe son dakikada kalesinde gördüğü golle sahadan beraberlikle ayrıldı.

