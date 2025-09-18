Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta Nelson Semedo, 5 yıl aradan sonra lig golü atmayı başardı. Ancak Portekizli futbolcu, tıpkı geçmişte olduğu gibi gol sevinci yaşadığı maçı galibiyetle tamamlayamadı.
Süper Lig'in ilk hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelede skoru 1-1'e getiren golü atan Nelson Semedo, 1578 gün sonra ligde gol sevinci yaşadı.
Semedo, en son lig golünü Wolverhampton formasıyla 23 Mayıs 2021'de Manchester United karşısında kaydetmişti. O karşılaşmada da takımına beraberliği getiren Portekizli oyuncu, maç sonunda sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.
Alanyaspor karşısında da benzer bir senaryo yaşayan Semedo, yıllar sonra attığı golle takımı adına skor üretse de, Fenerbahçe son dakikada kalesinde gördüğü golle sahadan beraberlikle ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin yıldız 1578 gün sonra kabusu yaşadı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?