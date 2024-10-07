Fenerbahçe'nin yıldızı, Kerem ve Orkun ile takım arkadaşı oluyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yıldızı, Kerem ve Orkun ile takım arkadaşı oluyor

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Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katan Benfica, bir milli yıldıza daha kancayı taktı. Ocak ayında orta sahaya takviye yapmak isteyen Portekiz ekibi, Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'i istiyor. Teknik direktörü Bruno Lage'nin talebi doğrultusunda hareket eden Benfica, İsmail'in bonservisi için 10 milyon euroya kadar çıkabilir.

07.10.2024 16:56
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Sezon başında 12 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nun kadrosuna katan Benfica, Kerem'in ardından bu kez gözünü Fenerbahçe'nin milli yıldızına dikti.

HEDEF İSMAİL YÜKSEK

Portekiz basınından Correiro da Manha'da yer alan habere göre, Benfica'nın ocak ayındaki ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı planladığı ve hedefinin Fenerbahçe'den İsmail Yüksek olduğu kaydedildi. Benfica'nın teknik direktörü Bruno Lage ve teknik heyetin, İsmail Yüksek'in transferini milli futbolcunun nitelikleri nedeniyle istediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin yıldızı, Kerem ve Orkun ile takım arkadaşı oluyor

BONSERVİSİNE 10 MİLYON EURO

Benfica'nın orta sahasında Florentino Luis'in özelliklerinde bir başka isim olmadığı, Portekiz ekibinde yönetimin teknik direktör Bruno Lage'nin transfer isteğini karşılamak istediği ve orta saha takviyesi konusunda 10 milyon euroya kadar çıkabileceği vurgulandı. Söz konusu transferin gerçekleşmesi halinde İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile takım arkadaşı olacak.

Fenerbahçe'nin yıldızı, Kerem ve Orkun ile takım arkadaşı oluyor

İSMAİL'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında 91 maçta sahaya çıkan İsmail Yüksek, bu karşılaşmalarda 2 gol attı ve 7 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen İsmail'in sarı-lacivertli takım ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe\'nin yıldızı, Kerem ve Orkun ile takım arkadaşı oluyor

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yıldızı, Kerem ve Orkun ile takım arkadaşı oluyor - Son Dakika

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