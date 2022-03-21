Fenerbahçe'nin yıldızı Szalai'den kötü haber var - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'nin yıldızı Szalai'den kötü haber var

21.03.2022 10:19

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımın yıldızı Attila Szalai sakatlık geçirdi. Eski patronu ziyarette Fenerbahçe'den aldığı darbe sebebiyke Attila Szalai'nin sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edildiğini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Attila Szalai'den gelen haber tat kaçırdı. Savunmanın yıldızı Szalai'nin sağ diz iç yan bağlarında 1. derece zorlanma tespit edildiği açıklandı.

Galibiyetin tadı tuzu kalmadı! Fenerbahçe'nin yıldızı Szalai'ye nazar değdi

15 GÜN

Szalai'nin 10-15 gün içinde sahalara dönebileceği öğrenildi. Fenerbahçe'nin de bu süreçte maçı yok. Sarı-Lacivertliler 2 Nisan'da Kayserispor maçıyla lige geri dönüş yapacak. Szalai'nin bu maçta sahada olması yüksek ihtimal.

Galibiyetin tadı tuzu kalmadı! Fenerbahçe'nin yıldızı Szalai'den kötü haber
YORUMLAR
500
Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 2-1 yendiği mücadelede, FB TV canlı yayın anlatımı sosyal medyaya damga vurdu Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 2-1 yendiği mücadelede, FB TV canlı yayın anlatımı sosyal medyaya damga vurdu Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal hücumuna koşarak destek verdi Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal hücumuna koşarak destek verdi

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Konyaspor, tat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yıldızı Szalai'den kötü haber var - Son Dakika


Son Dakika
10:18 Emekliliği beklemediler! ASELSAN'dan istifa eden mühendis çift sırt çantalarıyla dünyayı gezmeye hazırlanıyor
10:02 Ukrayna'nın Sumi kentinde kimyasal tesiste amonyak sızıntısı tespit edildi!
09:45 Bakan Bilgin'den bir iyi, bir kötü haber! Asgari ücrette ikinci zamma kapıları kapattı, 3600 ek gösterge için Mayıs dedi
09:44 Çin'in Washington Büyükelçisi Rusya'ya silah yardımında bulunmayacaklarını açıkladı!
09:35 Adı Sevgi dizisi son bölümde neler oldu? Zeynep kardeşini korumak için Volkan'dan ayrılmıyor
09:34 Kolombiya'da bir kadın pitbull cinsi köpek tarafından defalarca ısırıldı!
09:27 Makatına uyuşturucu saklamış! Operasyonla yakalanan kurye, ameliyata alındı!
09:09 Fransa dışına çıkması yasak olan Trabzonluya, Fransız hakimden şampiyonluk izni: Öyle bir mektup yazdı ki izni kaptı!
09:11 NATO Genel Sekreteri Rusya-Ukrayna savaşını yorumladı, Türkiye'nin arabuluculuk rolünden takdirle bahsetti!
08:57 Sevilen dizi Teşkilat, son bölümü ile ekranlara geldi! Mete başkan hayatının en önemli kararını vermek zorunda kaldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 10:24:24. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yıldızı Szalai'den kötü haber var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement