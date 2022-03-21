Fenerbahçe'nin yıldızı Szalai'den kötü haber var - Son Dakika

Tüp, ayçiçek yağı derken hızını alamayan Sarıgül bu kez de genç kasabı tokatladı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Attila Szalai'den gelen haber tat kaçırdı. Savunmanın yıldızı Szalai'nin sağ diz iç yan bağlarında 1. derece zorlanma tespit edildiği açıklandı.

15 GÜN

Szalai'nin 10-15 gün içinde sahalara dönebileceği öğrenildi. Fenerbahçe'nin de bu süreçte maçı yok. Sarı-Lacivertliler 2 Nisan'da Kayserispor maçıyla lige geri dönüş yapacak. Szalai'nin bu maçta sahada olması yüksek ihtimal.