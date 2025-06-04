Fenerbahçe'nin yıldızları yönetime resti çekti: Mourinho varsa biz yokuz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe'nin yıldızları yönetime resti çekti: Mourinho varsa biz yokuz

Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'nin yıldızları yönetime resti çekti: Mourinho varsa biz yokuz
04.06.2025 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'nin yıldızları yönetime resti çekti: Mourinho varsa biz yokuz
Haber Videosu

Fenerbahçe'de bazı futbolcuların Mourinho ile devam edilmesi halinde ayrılık kararı alabilecekleri öne sürüldü. İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Alexander Djiku, Cenk Tosun ve Levent Mercan'ın menajerleri aracılığıyla bu durumu yönetime ilettiği öğrenildi. Ayrıca Fred ve Talisca'nın da Mourinho'nun sisteminden rahatsız olduğu iddia edildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de sezon sonu belirsizlik hakim. Başkan Ali Koç'un seçim tarihi olarak Eylül ayını belirlemesine rağmen muhalefet, tarihi erkene çekmek için imza topluyor. Sözleşmesi devam eden teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği de belirsizken sarı-lacivertlilerde bazı futbolcuların Mourinho'nun devam etmesi durumunda takımdan ayrılabileceği de gelen haberler arasında.

RESTİ ÇEKTİLER

Sözcü'de yer alan habere göre Portekizli hoca ile yıldızı barışmayan Levent, Cenk, İrfan Can, İsmail ve Djiku'nun, Mourinho ile devam edilirse ayrılma isteğini yönetime iletti.

Ayrıca Talisca ve Fred'in de teknik heyetin oynattığı sistemden rahatsız olduğu ileri sürüldü. Bu iddiaları güçlendiren açıklamayı Elvir Baliç yaptı.

"KREDİSİ KALMADI"

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, oyuncuların Jose Mourinho'yu sevmediğini öne sürdü. Baliç, "Kredisi kalmadı. Sevgi ve saygı varsa futbolcu teknik direktör için de oynar. G.Saraylı futbolcuların %99'u Okan Buruk'u seviyor. F.Bahçeli oyuncuların %90'ı Mourinho ile devam etmek istemiyor" dedi.

İrfan Can Kahveci, Alexander Djiku, Jose Mourinho, İsmail Yüksek, Cenk Tosun, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yıldızları yönetime resti çekti: Mourinho varsa biz yokuz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Necati Sarıdağ:
    Ali Koç moronunu al ve git 26 0 Yanıtla
  • sercan:
    Bunlar m yıldız hepsi gidebilir, giderken mert hakan yandaşı da alsınlar, İsmail dışında kulube fayda olmayan isimler bunlar . 15 5 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    kapı orada bir işe yaradıkları yok ancak çuval çuval para alsınlar . 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
CHP’li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız’ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu’na şikayet etmiştim CHP'li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız'ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu'na şikayet etmiştim
Beyaz Baretliler’den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı Beyaz Baretliler'den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı
Evinin önünde oynarken kaybolan minik Eylül, 6 saat sonra akrabasının yanında bulundu Evinin önünde oynarken kaybolan minik Eylül, 6 saat sonra akrabasının yanında bulundu
Fenerbahçe Beko’yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye’ye geri dönüyor Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye'ye geri dönüyor
Meclis’te hareketli dakikalar DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı Meclis'te hareketli dakikalar! DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı
Rıza Çalımbay, Sivasspor’a veda etti Rıza Çalımbay, Sivasspor'a veda etti
Nevşehir’de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti Nevşehir'de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti
Moğolistan Başbakanı Oyun-Erdene istifa etti Moğolistan Başbakanı Oyun-Erdene istifa etti
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
’Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi’ iddiası 'Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi' iddiası

14:21
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
14:15
Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor
14:11
Trans birey canlı yayında 13’üncü kattan atlayarak intihar etti
Trans birey canlı yayında 13'üncü kattan atlayarak intihar etti
14:43
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
22:14
Okan Buruk’tan Osimhen müjdesi: Kimseyle vedalaşmadı
Okan Buruk'tan Osimhen müjdesi: Kimseyle vedalaşmadı
21:57
Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: 1’i ağır, 3 yaralı
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı
21:39
Yeni takımından 4 ayda gönderilen Ziyech’in ayrılış nedeni belli oldu
Yeni takımından 4 ayda gönderilen Ziyech'in ayrılış nedeni belli oldu
21:05
Ayvalık’ta balıkçı teknesi sulara gömüldü
Ayvalık'ta balıkçı teknesi sulara gömüldü
21:01
Saros Körfezi’nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
Saros Körfezi'nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
20:23
Volkan Demirel Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
Volkan Demirel Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
20:17
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
19:57
Fenerbahçe’den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
Fenerbahçe'den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 16:08:20. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yıldızları yönetime resti çekti: Mourinho varsa biz yokuz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.