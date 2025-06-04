Fenerbahçe\'nin yıldızları yönetime resti çekti: Mourinho varsa biz yokuz

Süper Lig devi Fenerbahçe'de sezon sonu belirsizlik hakim. Başkan Ali Koç'un seçim tarihi olarak Eylül ayını belirlemesine rağmen muhalefet, tarihi erkene çekmek için imza topluyor. Sözleşmesi devam eden teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği de belirsizken sarı-lacivertlilerde bazı futbolcuların Mourinho'nun devam etmesi durumunda takımdan ayrılabileceği de gelen haberler arasında.

RESTİ ÇEKTİLER

Sözcü'de yer alan habere göre Portekizli hoca ile yıldızı barışmayan Levent, Cenk, İrfan Can, İsmail ve Djiku'nun, Mourinho ile devam edilirse ayrılma isteğini yönetime iletti.

Ayrıca Talisca ve Fred'in de teknik heyetin oynattığı sistemden rahatsız olduğu ileri sürüldü. Bu iddiaları güçlendiren açıklamayı Elvir Baliç yaptı.

"KREDİSİ KALMADI"

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, oyuncuların Jose Mourinho'yu sevmediğini öne sürdü. Baliç, "Kredisi kalmadı. Sevgi ve saygı varsa futbolcu teknik direktör için de oynar. G.Saraylı futbolcuların %99'u Okan Buruk'u seviyor. F.Bahçeli oyuncuların %90'ı Mourinho ile devam etmek istemiyor" dedi.