Fenerbahçe, Nottingham'a 0-3 Kaybetti

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'a sahasında 3-0 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ikili mücadelelerin tamamını kaybettiklerini söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan İtalyan teknik adam, ikili mücadelelerin kaybedildiği bir karşılaşmada sistemin konuşulmaması gerektiğini belirtti.

Her hafta elmas dizilişiyle oynayamayacaklarını ve bu sisteme karşı oynamanın kolay olduğunu aktaran Tedesco, "Cherif net bir santrfor. Sadece gelecek için değil, her zaman kendisinin genç bir oyuncu olduğundan bahsettim ama Cherif bu akşam sorunumuz değildi. Kendisi bu akşam çok şey denedi, derin koşular yaptı, pres yaptı ve yoğun oynadı. Bazı anlarda hızlı kararlar aldı ama normal bu bir süreç. İkinci yarı başında bir şans da yakaladı. Her hafta elmas düzeniyle oynayamazsınız. Ona karşı oynamak kolaydır. Bugün 4-4-2 oynadık ama olmadı yeterli yoğunluk olmadı. Her ikili mücadeleyi kaybettik. İkili mücadeleleri kaybederseniz sistemden konuşmanın bir anlamı kalmıyor." diye konuştu.

Milan Skriniar'ın sakatlığının ciddi göründüğünü dile getiren Tedesco, şöyle devam etti:

"İlk golü nasıl yediğimizi görürseniz, bunun hakkında çok şey anlatıyor. Topu kaybediyoruz, birebir mücadeleyi kaybediyoruz sonra bir tane daha. Şut çekiyorlar, çarpıyor ve gol oluyor. Bu maçı kaybetmeyi kesinlikle hak ettik. Bir takım iyi oynadı, bir takım ise kötü oynadı. Sol taraftan memnun değildim, bu yüzden 2 oyuncu değiştim. Mert, Trabzonspor'a karşı yoğun bir maç oynadık. Fiziksel olarak enerjisi bitmişti bu sebeple yeni oyuncular koymak istedim. Nene'de de aşırı yükleme olmuştu. Onu o sebeple başlatmadık. Bu durumla bir şekilde başa çıkmamız gerekiyor ama şu kişi diye suçlamamak lazım. Bazen normaldir, bataryanız biter, gücünüz azalır. Bu takımı da gördünüz tipik İngiliz takımı. Fiziksel yönden çok öndeydiler. Her ikili mücadelede bunu hissettik."

Fiziksel baskıyı beklediklerini, buna çözümler hazırladıklarını ama başarılı olamadıklarını anlatan Tedesco, "Çok erken uzun topa başladık. Bazen baskıyı hissedersiniz ama detaylara bakınca o kadar da baskı altında değildik. Yeterince cesur değildik. Açıkçası iyi bir maç çıkarmadık. Talisca 2. forvet oynadı. Marco'yu kanattan içeri çekmek istedik. Kağıt üzerinde sağ kanattı. Bugün skor kaydedemedi o zaman pozisyonunu sorgulamaya başladık. Marco sağdan merkezi 10'a kaydı. Talisca tipik 2. forvet oynadı. Sadece kutunun içindeki 4 kişiyle değil aynı zamanda Talisca'yla da gitmek istedik ama işe yaramadı. Pas oyunumuzu oraya getiremedik. Artık gücümüz kalmamıştı. Karşımızda da iyi oyuncular vardı. Kerem, Marco, Nene ligde de Musaba oynayabiliyor. Pek çok iyi oyuncumuz var. Oğuz için zordu. Antrenman yapıyor, her zaman şans bulacaktır ama kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'deki maçta Skriniar ve Oosterwolde'nin olmayacağının hatırlatan ve bunun sorun teşkil edeceğini vurgulayan Tedesco, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her ikili mücadeleyi kaybettik. Top bizdeyken birebirde başarılı olamadık, top onlardayken başarılı oldular. Bu ilk defa değil birkaç kere daha oldu. Bu akşam büyük enerji, güç ve fiziksellik farkı oldu. Çok istedik ama oyunu gördünüz. Bugün hiç şansımız yoktu. 5-0'da olabilirdi dürüst olmamız gerekiyor. Bu konuda net olmamız lazım. Dürüst olmalı ve çözümler bulmalıyız."