Fenerbahçe, Nottingham'a 3-0 Mağlup Oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nottingham Forest karşısında birebir mücadelelerin hepsini kaybettiklerini belirterek, İngiliz ekibine karşı planla ilgili, "Hiçbir şey işe yaramıyordu. İlk golü nasıl yediğimizi görürseniz çok şey anlatıyor. Kesinlikle bu maçı kaybetmeyi hak ettik" dedi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Nottingham Forest'e 3-0 mağlup oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Tedesco, ilk olarak takımda ilk kez 11 oynayan Sidiki Cherif'in performansıyla ilgili, "Cherif, net bir oyuncu. Sadece gelecek için değil. Her zaman kendisinin genç bir oyuncu olduğundan bahsettim. Bu akşam kendisi sorunumuz değildi. Pres yaptı, koşular yaptı. İkinci yarının başında bir kaç şans yakaladı ama bu forvetle alakalı değil" yanıtını verdi.

"Her ikili mücadeleyi kaybettik"

Son oynanan Trabzonspor maçında 3'lü orta sahanın hatırlatılması üzerine Tedesco, "Her hafta elmas oynayamayız. Çünkü ona karşı oynamak kolaydır. Bergen'de oynadığımızda ne yaptığımızı gördünüz. Sürpriz bir formasyon. Elmasa karşı nasıl oynayacağınızı biliyorsanız ona karşı oynamak kolaydır. Yeterli yoğunluk olmadı. Her ikili mücadeleyi kaybettik. İkili mücadeleyi kaybederseniz sistemden bahsedemeyiz" diye konuştu.

"Skriniar'ın durumu ciddi görünüyor"

Karşılaşmada sakatlanarak çıkmak zorunda kalan Milan Skriniar'ın durumuyla ilgili 40 yaşındaki teknik adam, "Yarın kontrol edeceğiz. Ama durumu ciddi görünüyor. Büyük bir problem" dedi.

"Kesinlik bu maçı kaybetmeyi hak ettik"

Tedesco, ilk yarıdaki analizi, topu rakibe vermek ve değişiklikler ilgili şöyle konuştu:

"Hiçbir şey işe yaramıyordu. İlk golü nasıl yediğimizi görürseniz çok şey anlatıyor. Birebir mücadeleyi kaybediyorsunuz sonra golü yiyorsunuz. Kesinlikle bu maçı kaybetmeyi hak ettik. Bir takım iyi oynadı bir takım kötü oynadı. Sol taraftan memnun değildim. Trabzonspor maçında yoğun bir maç oynadı. Fiziksel olarak enerjisi bitmişti yeni oyuncular koymak istedim. Nene de aşırı yüklenme vardı. Bu sebeple ilk 11'de başlatmadık. Bu durumlardan başa çıkmalıyız. Tipik bir İngiliz takımı, yüksek bir fiziksel özellikte. Her ikili mücadelede bunu hissettik."

Nottingham Forest'in yeni teknik direktörle ilk maçına çıkmalarına yönelik ise sarı-lacivertlilerin teknik patronu, "Herkes kendini göstermek isteyecekti. Çözümlerimiz vardı ama oynayamadık. Açıkçası iyi bir maç çıkarmadık" dedi.

"Talisca ile de gitmek istedik ama işe yaramadı"

Marco Asensio ve Talisca'nın bu maçtaki rollerine ilişkin ise Tedesco, şöyle dedi:

"Talisca, bugün ikinci forvet olarak oynadı. Marco'yu kanattan içeri çekmek istedik. Sağ kanattaydı ve 10 gol attığını biliyorsunuz. Pozisyonunu sorgulamaya başladık. Merkezi bir 10'a kaydı. Sadece kutunun içindeki 4 kişiyle değil Talisca ile de gitmek istedik ama işe yaramadı. Pas oyunumuzu oraya getiremedik. Karşımızda iyi oyuncular vardı."

Tedesco, Oğuz Aydın'ın forma giymemesiyle ilgili ise, "Profesyonel olarak antrenman yapıyor ama zamanı gelecektir."

"Hiç şansımız yoktu, 5-0 da olabilirdi"

Rövanş karşılaşmasında Jayden Oosterwolde ve Milan Skriniar'ın forma giyemeyecek olmasının önemli bir konu olduğunu da sözlerine ekleyen Tedesco, "Bu akşam çok fiziksel fark oldu. Çok istedik ama oyunu gördünüz. Bugün hiç şansımız yoktu. 5-0 da olabilirdi. 5-0 da olsa kabul ederdik. Bu konuda net olmamız, dürüst olmamız ve çözümler bulmamız gerekiyor" diye konuştu. - İSTANBUL